Полонений росіянин прочитав «Заповіт» та розповів, що зрозумів

Хто такий Кобзар, полонений Дмитро не знає

До того, як потрапити в полон, він був упевнений, що в Україні живуть нацисти

Полонений російський віськовий із Іркутської області Дмитро Нікітін в інтерв’ю Telegraf UA розповів про своє дозвілля. Він проводить час, читаючи Новий Заповівт та псалми, грає в шашки та спілкується з іншими військовополоненими.

Ведуча запропонувала росіянину прочитати «Заповіт» Тараса Шевченка та розповісти, що він зрозумів.

З’ясувалося, що хто такий Кобзар, Дмитро не знає. А з вірша зрозумів, що в ньому хтось реве, тобто плаче. Також до того моменту, як потрапити в полон, він був упевнений, що в Україні живуть нацисти і вони мають татуювання зі «сластикою».

Раніше російські військовополонені розповіли про умови утримання в Україні. Вони також озвучили свої побажання.

Нагадаємо, Україна змогла повернути з російської неволі 5 лютого 150 воїнів. Серед повернених – воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Як повідомлялося, під час обміну полонених 5 лютого повернувся житель села Дашківці Вінницького району Володимир Ткаченко. Чоловіка вважали зниклим безвісти.