Пораненому бійцю «Азова» дронами доставили на передову кров для переливання

Воїн 12-ї бригади «Азов» отримав важке уламкове поранення в шию, що викликало у нього велику крововтрату

Військовий з моменту поранення до евакуації провів на позиції 10 годин, переливання крові врятувало йому життя

Військовослужбовцю бригади «Азов», який отримав важке поранення, за допомогою дронів доставили на передову кров для переливання. Як повідомляє «Главком», відео операції опублікували у пресслужбі бригади.

Як розповіли військові, воїн 12-ї бригади «Азов» отримав важке уламкове поранення в шию, що викликало у нього велику крововтрату. Евакуювати пораненого одразу було неможливо, а військовий терміново потребував переливання крові. Тому медики вирішили доставити кров для постраждалого за допомогою скиду з дронів. Як розповів «Мілітарному» начальник медичного батальйону «Темний», безпілотники доставили все необхідне прямо у траншею на передовій. Зокрема, системи для переливання, внутрішньокістковий девайс, засоби для зігрівання, кальцій, знеболювальні препарати, антибіотики тощо.

«Переливання компонентів крові здійснював бойовий медик взводу з рівнем СМС, який сам був поранений. Допомагав йому піхотинець із вогнепальним поранення верхніх кінцівок», – розповів «Темний».

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Зазначається, що з моменту поранення військовий протягом 10 годин перебував на позиції. Переливання крові врятувало йому життя. Потім бійця вдалося евакуювати і медики стабілізували його стан.

Нагадаємо, до 2023 року переливання крові дозволялось проводити лише лікарям з відповідною кваліфікацією. Однак у вересні 2023 року уряд дозволив проводити переливання бойовим медикам та військовим без медичної освіти. Для цього вони мають пройти тренінг з основ трансфузійної терапії.

Раніше бійці взводу розвідки 2-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох окупантів під час зачистки на Торецькому напрямку. Один із полонених – 19-річний Дмитро Яптік – ненець із села на півострові Ямал. Це один із корінних народів Півночі Росії. Він малочисельний та нині перебуває під загрозою вимирання.

Нагадаємо, колишній бранець РФ, боєць «Азову» Артур Ніверчук перебував у російському полоні 884 дні. За два роки він змінив вісім колоній, серед яких була одна із найжорстокіших в РФ – «Чорний дельфін».

Також азовець, захисник Маріуполя та військовополонений Михайло Чапля в інтерв’ю «Бердянськ 24» розповів, які методи катування росіян застосовують до українців у полоні. За його словами, вони випитують, чим людина займається в житті, ким вона є, і після цього – сильно бʼють.

«Б’ють щодня. Ти стоїш з заплющеними очима, руки вивернуті. Тебе б’ють в долоні шокером. Тебе б’ють по ногах, б’ють дубинками по ребрах, відбивають нирки. Є спецназівець, який хоче самоствердитися. Питає, хто ти по життю, у них така фішка. Кажеш, що азовець і він пробиває тобі в печінку. Вистачає два-три удари, щоб тебе зігнуло. Йде моральний тиск», – зауважив захисник.

За те, що чоловік офіцер «Азову», його пару разів переводили в карцер.