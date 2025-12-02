Головна Гроші Особисті фінанси
Із 1 січня 2026 року запрацюють нові правила купівлі-продажу нерухомості. Що варто знати

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Покупці та продавці нерухомості повинні будуть відзвітувати про походження своїх коштів перед угодою
Податкова служба буде ретельніше слідкувати за доходами українців, які купують нерухомість

В Україні планують запровадити нові зміни щодо контролю ринку нерухомості. Йдеться про купівлю-продаж нерухомості, право на спадщину, обмін, дарування та угоди з нерухомістю. Зміни щодо моніторингу ринку нерухомості набудуть чинності з 1 січня 2026 року. Про це йдеться в наказі Міністерства фінансів від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», інформує «Главком».

З нового року очікуються зміни у фінмоніторингу при купівлі нерухомості. За наказом від 04.06.2021 № 322 здійснюватиметься фінмоніторинг визначених операцій. Це необхідно для посилення контролю над операціями з нерухомістю та щоб провести систематизацію цієї інформації в податковій.

Які документи підлягатимуть обов’язковій звітності

  • Договори купівлі-продажу нерухомості
  • Договори міни (обміну) нерухомості
  • Договори дарування нерухомості
  • Свідоцтва про право на спадщину

Що зміниться для нотаріусів від 1 січня 2026 року

Буде введено новий порядок подання звітності нотаріусами до відповідних органів, проте для державних та приватних фахівців будуть інші вимоги. Приватні нотаріуси повинні будуть здавати звітності щоквартально, але по місяцях. Водночас державні нотаріуси, як і раніше мають здавати звіти щомісяця.

Які є умови та ризики для покупців та продавців нерухості

Для покупців та продавців нерухомості важливо перед проведенням згоди підготувати документи про походження своїх коштів. Також варто отримати довідку про доходи, це обов’язкова умова при договорі дарування чи спадщини. До того ж не можна занижувати суми в договорі, це вважатиметься ухиленням від сплати податків, що є правопорушенням. Адже під час продажу нерухомості, власник повинен сплатити 5% податку від оціночної вартості обʼєкта відповідно до п.2 ст. 167 ПКУ. За несплату повної суми податків, загрожує адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Про це повідомляють у агентстві нерухомості The Capital

Загалом з 1 січня 2026 року фінмоніторинг угод на ринку нерухомості стане суворішим та прозорим. Тобто всі операції будуть підлягати обов’язковій звітності перед податковими органами. Тому приховати будь-які операції щодо нерухомості буде неможливо. Також податкова матиме доступ до інформації про вартість угоди та доходи покупців та продавців, аби запобігти «тіньовим» угодам. Тож буде посилено контроль податковою за доходами українців, зокрема походженням коштів при купівлі квартири. У випадку додаткової перевірки податковою може бути застостване тимчасове блокування банківського рахунку покупця чи продавця, які не надали необхідних документів тощо. А обмеження доступу до власних рахункців триватиме до моменту з’ясування ситуації.

Реакція народного депутата на нові зміни моніторингу ринку нерухомості

Ці нововведення прокоментував народний депутат та нотаріус Ігор Фріс. За його словами, зміни, які наберуть чинності з 1 січня 2026 року необхідні, щоб перевірити легальність коштів на купівлю чи продаж нерухомості.

Він також зауважив, що це правило було встановлено Міністерством юстиції ще декілька років тому. «У свій час Мінʼюст навіть надав розʼяснення яким чином і як нотаріуси мають перевіряти «білі гроші» в покупця. І нотаріуси роблять це вже декілька років, консультуючи покупців, які саме документи вони повинні йому надати з метою підтвердження легальності коштів на купівлю нерухомості. Це безліч варіацій.І зарплата, і виписки з банківських рахунків, і договори щодо продажу іншого майна, і декларації, і договори дарування коштів, і кредитні договори. Короче будь-які чинні цивільно-правові документи, за цими покупець має право на кошти», – пояснив нардеп.

Усі ці аспекти стосуються договорів із нерухомості, сума, яких перевищує 400 тис. грн. «Нотаріуси перевіряли, перевіряють і будуть перевіряти легітимність коштів у покупця, як до 1 січня, так і після. Нічого не змінюється. Тому порада. Якщо ви продаєте майно, не занижуйте його вартість. Кошти, які будуть прописані в договорі ще будуть вам у пригоді при купівлі іншого майна й підтвердять законність цих коштів» , – додав Ігор Фріс.

Раніше «Главком» писав про те, що Львів випередив Київ за цінами на житло. Він є лідером серед усіх інших міст за показником найдорожчих квадратних метрів. Крім Львова, ціни зросли й в інших містах. 

Нагадаємо, що у 2025 році в Україні найбільше зросли ціни на нерухомість у Тернополі. За даними платформи для пошуку нерухомості ЛУН, вартість квартир від власників зросла на 11-15 %, а новобудови на 8% у валюті. Зазвичай Тернопіль вважають одним із найдешевших міст на заході України. Але цього року ціни на нерухомість у місті значно зросли.

