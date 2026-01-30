Головна Світ Політика
Мін’юст США оприлюднив понад 3 млн сторінок у справі Епштейна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Мін'юст США оприлюднив понад 3 млн сторінок у справі Епштейна
Окрема увага журналістів прикута до фрагментів, у яких у зв’язку з Трампом згадуються молоді жінки або дівчат
фото: АР

Імʼя Трампа у новій порції файлів Епштейна згадується 3 тис. разів

Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна, пише «Главком».

У матеріалах, за даними американських медіа, ім’я президента США Дональда Трампа згадується тисячі разів, однак сам Мін’юст наголошує, що ці документи містять переважно свідчення, заяви та перекази, які не були підтверджені в судовому порядку.

Журналісти звернули увагу на окремі фрагменти, де наведено перекази показів від імені третіх осіб. Зокрема, в одному з файлів згадується твердження неповнолітньої жертви, яка нібито заявляла про примушування до сексу з боку Трампа. В інших документах містяться заяви про нібито зґвалтування 13-річної дівчинки, однак ці твердження не підкріплені вироками чи матеріалами, які Мін’юст визнав би доказами.

Окремо в архіві трапляються заяви про сексуальні контакти інших відомих осіб. Так, у файлах згадується Білл Гейтс у контексті неперевірених тверджень про венеричне захворювання, а також описуються вечірки, які нібито відбувалися в резиденції Мар-а-Лаго, куди, за словами заявників, Епштейн міг запрошувати молодих дівчат. У документах також фігурують твердження про існування відеозаписів секс-вечірок і заяви щодо журналіста Робіна Ліча – усі ці матеріали подані як свідчення або перекази, а не встановлені факти.

В одному з файлів жінка стверджує, що Трамп нібито був присутній під час убивства її новонародженої дитини, в іншому заявниця розповідає про участь в оргіях на ранчо Трампа в Каліфорнії близько 30 років тому. Жодне з цих тверджень, за інформацією Мін’юсту, не підтверджене доказами, які могли б стати підставою для судового переслідування.

Серед оприлюднених матеріалів журналісти також знайшли електронний лист Ілона Маска, датований кінцем 2013 року, в якому він запитував про «зручний час для візиту» на карибський острів Епштейна. Зі змісту листування не випливає, чи відбувся такий візит.

У пресрелізі Міністерство юстиції США зазначено, що оприлюднені файли можуть містити підроблені або неправдиво подані документи, зображення чи відео. Частина матеріалів була відредагована або тимчасово видалена, а значна кількість файлів залишається зацензурованою з міркувань безпеки та захисту можливих жертв.

Заступник генпрокурора США Тодд Бланш під час пресконференції заявив, що Білий дім не брав участі в перегляді чи відборі матеріалів, а також наголосив: у файлах немає підтверджених даних, які могли б призвести до нових кримінальних справ чи судових переслідувань.

Нагадаємо, нове опитування показало, що більшість американців, включаючи республіканців, схиляються до думки, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, знав про злочини Джеффрі Епштейна, навіть попри відсутність конкретних доказів його причетності. Опитування, проведене Reuters-Ipsos, виявило, що лише 18% опитаних вірять, що Трамп не знав про злочини, пов'язані з Епштейном, тоді як 60% респондентів вважають, що він, ймовірно, був обізнаний

