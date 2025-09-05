Eldorado остаточно йде. Що сталося із гігантом мережі електроніки

Магазини мережі «Ельдорадо» частково почали закривати ще у 2021 році, коли вирувала пандемія...

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі про банкрутство товариства із обмеженою відповідальністю «Дієса», яке володіє мережею магазинів побутової техніки Eldorado. Про це йдеться в повідомленні Верховного суду України, інформує «Главком».

Строк подання кредиторами заяв із вимогами до боржника становить 30 днів.

Українська рада торговельних центрів зазначає, що рішення було ухвалено через два роки після того, як кредитори ритейлера ініціювали процедуру. За цей час Eldorado двічі намагався затвердити план санації, щоб уникнути банкрутства, але обидва рази плани скасовувалися судом.

Повідомлялося, що компанія починає досудову санацію та паралельно подає позов до РФ на суму понад 1 млрд грн за відшкодування збитків, отриманих внаслідок збройної агресії Росії. Загалом, за даними компанії, постраждало близько 20 об'єктів мережі, частина була законсервована, оскільки розташована в зоні проведення активних бойових дій або на прифронтових територіях.

У Eldorado.ua наголошували, що вирішення питання погашення заборгованості будь-яким іншим способом зводиться тільки до процедури банкрутства, яка несе непередбачувані ризики для всіх сторін процесу і зводить до мінімуму можливість отримання незабезпеченими кредиторами справедливого відшкодування.

План санації, за даними Української ради торговельних центрів, передбачав відстрочку сплати значної частини боргу перед звичайними кредиторами та податковою до моменту отримання компанією компенсації за збитки, завдані агресією РФ. Суд визнав це умовою, яка не має конкретного терміну – кКредитори не знають, коли зможуть отримати свої кошти, адже це залежить від події, на яку боржник не має прямого впливу.

При цьому, як зазначає Українська рада торговельних центрів, у плані були вказані граничні терміни «не пізніше 60 календарного місяця» для звичайний кредиторів і «не пізніше 36 календарного місяця» для податкової. Однак суд визнав їх умовними та формальними.

Також план ритейлера дозволяв скликати збори кредиторів для продовження терміну дії плану, якщо компенсація від країни-агресорки не буде отримана до певного місяця. Ці умови створювали невизначеність для кредиторів і розцінювалися як завідомо невигідні для них.

План також не передбачав призначення керуючого санацією, а контроль за його виконанням залишався за генеральним директором ТОВ «Дієса». Крім цього, кредитори наголошували, що у плані були вказані недостовірні відомості про фінансовий стан мережі, її збитковість з 2020 року та нібито «штучний» характер дебіторської заборгованості перед пов'язаними особами.

Врешті, за рішенням суду розпорядником майна компанії призначено арбітражного керуючого Івана Бандуру.

Ельдорадо – мережа супермаркетів електроніки та побутової техніки. Заснована 1999 року як українська філія однойменної російської мережі, з 2013 року юридично є українською компанією. Станом на початок 2023 року мережа налічувала 95 магазинів.

Власниками філії мережі в Україні були засновник російської «Эльдорадо» Ігор Яковлєв (72 %) та український олігарх Віктор Пінчук (28 %). Коли перший магазин російської мережі Ельдорадо бізнесмена Ігоря Яковлєва відкрився в грудні 1999 року над виходом зі станції метро «Хрещатик» , і тоді перспективи компанії виглядали пречудово. У 2005‑му мережа мала вже 91 магазин у 39 містах України, а за два роки з’явився інтернет‑магазин.

За даними Асоціації рітейлерів України, під час кризи 2008-2009 років, яка перекроїла ринок побутової техніки, компанія «підібрала» 18 із 36 зачинених точок мережі «Домотехніка». А згодом так само поглинула частину точок збанкрутілих «АБВ Техніка» та «Мегамакс».

Коли криза минула, російську частину мережі Яковлєв продав в 2011 році чеській групі PPF Group, а покупцем українського активу у 2013-му став маловідомий власник компанії «Технополіс » Віктор Поліщук. Угоду оцінювали у $100–130 млн мінус борги, які влітку 2012 року становили близько $35 млн. Об’єднання двох мереж мало би створити другого на ринку за кількістю магазинів рітейлера, і третього за виторгом.

У 2013 році власник мережі-конкурента «Технополіс», близький до Януковича український олігарх Віктор Поліщук, придбав українську частину мережі і об'єднав її з власною мережею «Технополіс», залишивши назву «Ельдорадо».

Водночас із успіхами бізнесу в роботі мережі закладалися підвалини майбутнього краху, зазначає Асоціація рітейлерів України. Якщо відкинути політичну складову, пов’язану з неоднозначною персоною Віктора Поліщука, були й суто економічні причини для хвилювання. Так, за часів президенства Віктора Януковича мережа Ельдорадо отримала кредит у розмірі $120 млн в «Ощадбанку». На додачу, за словами конкурентів, фокус розвитку бізнесу був на політичному лобі та консолідації ринку, а не на ринковій стратегії, клієнті й створенні ціннісної пропозиції.

Зокрема, у 2015 році з’явилася інформація що «Ельдорадо» нібито домовилося про купівлю мережі «Фокстрот». Разом із 224 магазинами «Фокстрот» «Ельдорадо» справді міг би стати безперечним лідером ринку з понад 370 торговими точками. Проте угода не відбулася і «велика трійка» основних гравців «Фокстрот», «Ельдорадо» та Comfy почали запеклу конкурентну боротьбу. Зокрема, виторг «Фокстрот» та «Ельдорадо» різнився лише на 10%, а от продажі Comfy були значно меншими. Водночас «трійку» вже наздоганяв динамічний онлайн‑рітейлер Rozetka.

Після початку війни з Росією у 2014‑му та економічної кризи рітейлери почали змінювати формати магазинів, трендом стала омніканальність (фізичні магазини, вебсайти, мобільні додатки та соціальні мережі забезпечують клієнтам єдиний досвід). Саме Comfy першим із конкурентів зробив ставку на сервіс: площі магазинів зменшили, в асортименті залишили найпопулярніші моделі, а інший товар доставляли на замовлення. Змінилася роль продавців, які мали фактично стати «друзями» і пропонувати те, що потрібно клієнтові, а не те, що треба продати мережі. Новий формат Comfy, за словами засновника і СЕО компанії IDNT Миколи Чумака, виявився вдвічі прибутковішим, ніж у конкурентів. У 2017 році змінюватися почав і «Фокстрот», а Rozetka з’явилася в офлайні з магазинами та точками видачі.

Слідом за конкурентами «Ельдорадо» також зважився на зміну формату та ребрендинг у 2017‑му. Незважаючи на популярність бренду, мережа повільно розвивалася онлайн, її магазини були надто великі: 2000 кв. м з товарними запасами у торгових точках. Тоді назву бренду переклали англійською – Eldorado та змінили логотип. Середня площа магазинів зменшилася до 800 кв. м, а виторги стали на 30% вищими, ніж загальне зростання мережі.

У 2020 році компанія займала 56-те місце серед найбільших українських компаній за версією Forbes Україна.

Магазини мережі «Ельдорадо» частково почали закривати у 2021 році, коли вирувала пандемія. У 2022 і 2023 роках ця тенденція тільки посилилась. Лише за 2022 рік кількість магазинів мережі «Ельдорадо» скоротилася на 40 (загальна їх кількість у 2021 році становила 129). У 2023 році відомо про закриття щонайменше 24 магазинів у різних регіонах країни. Головні конкуренти компанії повідомляють, що найбільші проблеми в «Ельдорадо» розпочалися у 2023 році, коли через війну різко впали продажі. Також, додатковим поштовхом до банкрутства стали постачальники, які змінили умови співпраці й тепер вимагають передоплату. На компанію вплинуло також те, що «Ельдорадо» має великі кредити у банках, які немає змоги вчасно покривати.

Асоціація рітейлерів України зазначає, що за законодавством про банкрутство, в ухваленні плану санації не можуть брати участь компанії, пов’язані з власником мережі. Але невелика частина з майже 300 кредиторів вважає це спланованою спробою керівництва Eldorado та його власника уникнути відповідальності. Тому вони наполягають саме на процедурі банкрутства аби в суді дослідити питання доведення компанії до банкрутства та виведення коштів на афілійованих осіб. Бо в разі банкрутства кредитори отримають доступ до фінзвітності і документації та зможуть зрозуміти, які борги реальні. Проте, додають в Асоціації, у цьому плані є одна проблема – формально Поліщук не є власником Eldorado. І навіть державні банки не поспішають визнавати його власником, хоча це, по суті, зробив банківський регулятор.

Ще одна опція, про яку, за словами представників Асоціації, говорять кредитори, – націоналізація мережі. Якщо Мінюст знайде російський капітал в бізнесі Поліщука й доведе це у Вищому антикорсуді, мережу можуть націоналізувати. Тоді розраховуватися з боржниками Eldorado доведеться вже державними коштами, але судова тяганина може розтягнутися на роки. Тим часом торгові площі Eldorado займають конкуренти. Найцікавіші локації забрало Comfy.