Американський бізнес вимагає від Ради врятувати «Укрзалізницю»

У 2025 році, за прогнозами, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень сягнуть 22 млрд грн

Американський бізнес вимагає від депутатів дати фінансування «Укрзалізниці»

Американська торговельна палата в Україні закликала Верховну Раду якнайшвидше ухвалити зміни до Державного бюджету на 2025 рік, відображені у законопроєкті №13439-3.

«Зазначена правка передбачає спрямування та надання додаткової державної підтримки з метою забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту», – заявили в організації.

Американський бізнес наголошує, що це рішення є надзвичайно важливим для залізничної галузі та суміжних секторів – аграрного, металургійного, енергетичного, будівельного. Додаткові ресурси дозволять уникнути зупинки операційної діяльності АТ «Укрзалізниця», погіршення якості послуг та розриву логістичних ланцюгів.

ACC привітала схвалення законопроєкту профільним Бюджетним комітетом і закликала парламент вирішити питання вже цього пленарного тижня.

«Адже в умовах повномасштабної війни забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту має стратегічне значення, відіграючи ключову роль у перевезенні вантажів, забезпеченні мобільності населення та підтримці економічної активності країни», – підкреслили в Американській торговельній палаті.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація (EBA) закликала народних депутатів підтримати положення законопроєкту №13439-3, який передбачає збільшення розміру Резервного фонду держбюджету.