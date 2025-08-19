Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Американський бізнес вимагає від Ради врятувати «Укрзалізницю»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Американський бізнес вимагає від Ради врятувати «Укрзалізницю»
У 2025 році, за прогнозами, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень сягнуть 22 млрд грн
фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Американський бізнес вимагає від депутатів дати фінансування «Укрзалізниці»

Американська торговельна палата в Україні закликала Верховну Раду якнайшвидше ухвалити зміни до Державного бюджету на 2025 рік, відображені у законопроєкті №13439-3. 

«Зазначена правка передбачає спрямування та надання додаткової державної підтримки з метою забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту», – заявили в організації.

Американський бізнес наголошує, що це рішення є надзвичайно важливим для залізничної галузі та суміжних секторів – аграрного, металургійного, енергетичного, будівельного. Додаткові ресурси дозволять уникнути зупинки операційної діяльності АТ «Укрзалізниця», погіршення якості послуг та розриву логістичних ланцюгів.

ACC привітала схвалення законопроєкту профільним Бюджетним комітетом і закликала парламент вирішити питання вже цього пленарного тижня.

«Адже в умовах повномасштабної війни забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту має стратегічне значення, відіграючи ключову роль у перевезенні вантажів, забезпеченні мобільності населення та підтримці економічної активності країни», – підкреслили в Американській торговельній палаті. 

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація (EBA) закликала народних депутатів підтримати положення законопроєкту №13439-3, який передбачає збільшення розміру Резервного фонду держбюджету.

Читайте також:

Теги: залізниця фінансування Укрзалізниця бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північний ГЗК є одним із підприємств «Метінвесту»
«Метінвест» залучив 24 млн євро кредиту Deutsche Bank: для модернізації Північного ГЗК
21 липня, 14:19
Посадовець зазначив, що Євросоюз стурбований останніми кроками України стосовно НАБУ та САП
Україна втратить фінансування через обмеження повноважень НАБУ? Заява Єврокомісії
22 липня, 15:22
Чорноморський вантажний порт в Одесі
Перший міністр транспорту України оцінив наслідки тарифної ініціативи «Укрзалізниці» «для підтримки портів»
22 липня, 12:30
Раніше глава держави доручив збільшити виплати військовим у бюджетній декларації на 2026-2028 роки
Зеленський проситиме допомоги в ЄС для підвищення зарплат військовим
25 липня, 16:25
Українці годинами полюють за місцем в поїздах, але щастить не усім
«Укрзалізниця» пояснила, чому квитки зникають за секунди: реакція соцмереж
24 липня, 13:58
В «Ощадбанку» заперечили інформацію про передачу «Гуліверу» держбанкам
«Ощадбанк» скасував передачу ТРЦ «Гулівер» в управління держбанків
1 серпня, 16:12
Нові правила передбачають, що іноземні акціонери, які прагнуть повернутися, мають сприяти зняттю західних санкцій
Путін відкрив можливість повернення американських інвесторів у проєкт «Сахалін-1»
16 серпня, 04:16
Постраждалих внаслідок аварії немає
На Закарпатті через спеку пасажирський потяг зійшов з рейок
15 серпня, 17:00
Збитки пасажирського сегмента «Укрзалізниці» у 2025 році можуть перевищити 20 млрд грн
Держава має взяти на себе компенсацію збитків «Укрзалізниці» – екснардепка
Вчора, 12:12

Економіка

Американський бізнес вимагає від Ради врятувати «Укрзалізницю»
Американський бізнес вимагає від Ради врятувати «Укрзалізницю»
Федерація роботодавців закликала владу забезпечити фінансування «Укрзалізниці» з держбюджету
Федерація роботодавців закликала владу забезпечити фінансування «Укрзалізниці» з держбюджету
Держава має профінансувати «Укрзалізницю» за рахунок перевиконання податку на прибуток – GMK Center
Держава має профінансувати «Укрзалізницю» за рахунок перевиконання податку на прибуток – GMK Center
Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар та євро
Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар та євро
Європейська Бізнес Асоціація закликала Раду збільшити фінансування «Укрзалізниці» з держбюджету
Європейська Бізнес Асоціація закликала Раду збільшити фінансування «Укрзалізниці» з держбюджету
Опалювальний сезон-2025. Міністерка енергетики розповіла, до чого готуватися
Опалювальний сезон-2025. Міністерка енергетики розповіла, до чого готуватися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
2958
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
2569
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
1712
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1677
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua