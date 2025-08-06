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Метінвест Ахметова розкрив деталі модернізації Північного ГЗК

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Метінвест Ахметова розкрив деталі модернізації Північного ГЗК

Модернізація Північного ГЗК, на яку дав кредит дав Deutsche Bank, активно триває (фото)

На Північному ГЗК групи Метінвест, який знаходиться у Кривому Розі, активно ведеться будівництво сучасного гідротехнічного об’єкта згущення відходів збагачення. Встановлять там фінське професійне обладнання Metso Finland. Новий комплекс дозволить зменшити витрати, і знизити навантаження на навколишнє середовище – за рахунок зменшення енергоспоживання та води. Кредит на модернізацію в 23,6 млн євро дав німецький Deutsche Bank.

Цей високотехнологічний проєкт Метінвест спроєктував ще у березні 2021-го, і відразу приступив до реалізації. Його мали ввести в експлуатацію через три роки. Але початок повномасштабної війни змусив поставити будівництво на паузу.

«До вимушеної зупинки нам вдалося зробити певний обсяг робіт. Ми виконали проектування, розробили інжиніринг, визначилися з місцем будівництва, закупили частину обладнання та розпочали підготовчі роботи. Саме на цей період і припав початок активних бойових дій», – розповів керівник проєктів Метінвест Січсталь Володимир Сидоров.

У липні 2024 року компанія прийняла рішення відновити будівельні роботи. На майданчику знову запрацювала техніка і люди, продовжилися земляні роботи по укладанню та розрівнюванню завезеного ґрунту. За цим настала черга етапу будівництва об’єктів комплексу згущення. Зараз, попри ризики воєнного часу, будівельники проводять роботи з улаштування пальової основи та ростверків, які забезпечать стійкість та надійність споруд гідротехнічного об’єкту.

«Найбільший виклик, з яким ми нині маємо справу – це брак кваліфікованих спеціалістів, як інженерів, так і робітників технічних спеціальностей. Ця проблема актуальна як для Метінвесту, так і для підрядних організацій, з якими ми співпрацюємо, адже значна частина професіоналів сьогодні виконує роботу не на мирному будівництві, а на фронті. Щодня маємо ризики обстрілів з неба. Для безпеки людей ще на етапі підготовчих робіт ми встановили на майданчику одне укриття, а з початком будівельних робіт додали ще два», – каже Володимир Сидоров.

Завершення робіт прогнозують на кінець 2027 року. Це відкриє нові перспективи для роботи Північного ГЗК: підприємство зможе зменшити витрати на транспортування, а відповідно - знизити собівартість концентрату та окатків та підвищити рентабельність.

Теги: кредит металургія бізнес

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