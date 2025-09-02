Головна Гроші Економіка
Кінцева ціна для українського бізнесу у серпні була на рівні ЄС

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Кінцева ціна для українського бізнесу у серпні була на рівні ЄС
В Україні ціноутворення значною мірою базується на спотових ринках
Експерт розвіяв міф про «найдорожчу електроенергію»

Заяви про завищені ціни на електроенергію для бізнесу в Україні є перебільшеними та часто побудовані на маніпуляціях. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Після підвищення НКРЕКП граничної ціни на е/е місяць тому у ЗМІ розгорнулася потужна компанія, що ось ціни піднімуться до небес й багато промислових підприємств зупиняться, оскільки втратять конкурентоспроможність. Водночас, чомусь такі експерти забули згадати, що зміна граничної ціни була вимушеною для покриття дефіциту у пікові години за рахунок імпорту», – підкреслив він.

За словами експерта, вже з минулого тижня середня ціна на Ринку на добу наперед (РДН) знизилася на 10%, і ця тенденція триває.

«Тоді була придумана нова страшилка – ціни на РДН в Україні у серпні цього року були найвищими у Європі. Натомість, якось випадково «забули» сказати, що ціна РДН, то є лише одна із складових кінцевих цін, а більшість контрактів у ЄС на е/е є довгостроковими на відміну від нашого ринку де існує домінування РДН, що є серйозною проблемою державного регулювання, але точно не генерації», – зауважив Омельченко.

Він навів дані, що дозволяють оцінити об’єктивну картину. З початку 2025 року середньомісячна ціна РДН в Україні коливалася у межах €92–135/МВт·г, що ставило країну від 1-го до 18-го місця в європейському рейтингу залежно від місяця. При цьому, кінцева ціна для промислових споживачів 1-го класу напруги у серпні становила €161/МВт·г – тобто перебувала в середині європейського рейтингу.

Експерт наголосив, що при формуванні кінцевих рахунків слід враховувати не лише біржові котирування, а й премії чи знижки продавця, тарифи на передачу та розподіл, постачання й ПДВ.

Він також нагадав, що в Україні ціноутворення значною мірою базується на спотових ринках, тоді як у більшості країн ЄС діють довгострокові контракти.

«У разі запровадження європейського підходу –кінцева ціна для споживача могла б бути на 10–20% нижчою порівняно з поточним підходом, заснованим на спотових котируваннях», – підсумував Омельченко.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, українські тарифи часто неправильно порівнюють з ЄС. Кінцеві тарифи на електроенергію в Європі включають оплату транспортування,розподілу та спеціальні податки, що і робить їх фактично вищими за українські.

