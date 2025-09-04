Головна Гроші Бізнес
Темпи вивезення металобрухту з України прискорились

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Темпи вивезення металобрухту з України прискорились

З початку року обсяги експорту важливої для промисловості сировини за кордон зросли на 66,4%

У липні 2025 року експорт брухту чорних металів з України становив 44,84 тис. тонн, що на 81,5% більше в річному вимірі. Водночас, порівняно з червнем, обсяг експорту зменшився на 6%, повідомляє GMK Center з посиланням на дані митної статистики.

Більше 70% всього обсягу українського брухту спрямовано до Польщі – 33,67 тис. тонн (+77,6% р./р.). Частина поставок припала на Грецію (4,37 тис. тонн) і Німеччину (0,4 тис. тонн).

З початку року обсяги вивозу сировини за кордон зросли на 66,4% р./р., досягнувши 248,34 тис. тонн. Найбільші споживачі – Польща, Греція, Болгарія та Німеччина.

У липні зафіксовано відновлення поставок до Придністров’я – через українську компанію ТОВ «Д-Камет», яка вже постачала брухт у цей напрямок минулого року. Кінцевим одержувачем став Молдовський металургійний завод у Рибниці.

Президент «Укрметалургпрому» Олександр Каленков назвав таку практику небезпечною та шкідливою для економіки й нацбезпеки, зазначивши, що Україна втрачає стратегічну сировину і доходи до бюджету.

