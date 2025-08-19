Держава має профінансувати «Укрзалізницю» за рахунок перевиконання податку на прибуток – GMK Center

Рада має забезпечити фінансування «Укрзалізниці» за рахунок перевиконання податку на прибуток – Зінченко

Стабільна робота «Укрзалізниці» є ключовою умовою для збереження української промисловості, зокрема гірничо-металургійного комплексу. Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

«Стабільність перевезень і прогнозованість витрат – ключові фактори для існування українського ГМК та майбутнього промисловості», – підкреслив експерт.

Він нагадав, що ГМК залишається найбільшим вантажним клієнтом «УЗ» – на його частку припадало 40–45% перевезень, забезпечуючи компанії стабільний дохід. Водночас через війну та падіння виробництва обсяг вантажної бази знизився майже удвічі: з 312 млн тонн у 2021 році до 175 млн тонн у 2024-му.

У 2025 році очікується подальше зменшення, зокрема, експорт залізної руди може скоротитися ще на 20%.

На цьому фоні «Укрзалізниця» стикається з різким дефіцитом ліквідності. За прогнозами, у 2025 році збитки від пасажирських та приміських перевезень складуть близько 22 млрд грн.

На думку Зінченка, вирішенням проблеми має стати законопроєкт №13439-3, який уже підтримав Бюджетний комітет Верховної Ради.

Документ передбачає збільшення Резервного фонду держбюджету на 8 млрд грн для покриття гострого дефіциту та термінового відновлення зруйнованої інфраструктури.

Зінченко наголосив, що джерело фінансування – це не кошти з інших статей бюджету, а перевиконання надходжень від податку на прибуток підприємств.

«За січень–липень 2025 року вже зібрано 16,8 млрд грн податку на прибуток підприємств, що становить 97% річного плану. При цьому план було підвищено у червні – з 14 до 17,4 млрд грн. Тобто йдеться про понадпланові надходження, які просто акумулюються в столиці», – пояснив він.

Нагадаємо, законопроєкт №13439-3 вже підтримав бюджетний комітет ВРУ.