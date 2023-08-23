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The National Interest: «Нафтогаз» залучає досвід США для модернізації газовидобутку в Україні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
The National Interest: «Нафтогаз» залучає досвід США для модернізації газовидобутку в Україні
«Нафтогаз» налічує понад 50 тис. людей і забезпечує понад 10% податкових надходжень країни
фото з відкритих джерел

Україна може стати енергонезалежною країною за 6 років, якщо інвестуватиме 20 мільярдів доларів у видобуток нафти та газу

Державна компанія «Нафтогаз України» має намір залучити закордонний досвід із США для модернізації вітчизняного методу розробки природного газу.

Про це йдеться у матеріалі американського журналу The National Interest.

В ньому зазначається, що Україна може стати енергонезалежною країною за 6 років, якщо інвестуватиме 20 мільярдів доларів у видобуток нафти та газу, інфраструктуру трубопроводів та нафтопереробку.

«Лідером є найбільша компанія України, державна компанія «Нафтогаз», яка налічує понад 50 тис. людей і забезпечує понад 10% податкових надходжень країни. Компанію вже давно гальмують порівняно грубі технології розробки природного газу, натхненні росією. Але її генеральний директор Олексій Чернишов, здається, має намір модернізувати методи розробки природного газу в Україні, насамперед залучаючи закордонний досвід із США», – йдеться в статті.

Наголошується, що у квітні Чернишов прибув до Вашингтону, щоб поспілкуватися з представниками американських нафтових гігантів ExxonMobil, Chevron і Halliburton, а також отримати політичну підтримку від членів Конгресу щодо інвестицій США в енергетичний сектор України.

Нагадаємо, у 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.

Теги: Нафтогаз України технології Україна Олексій Чернишов

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