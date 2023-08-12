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Що відбувається із контрнаступом. П’ять тез від західних аналітиків

glavcom.ua
Провал контрнаступу ЗСУ – лише в уяві кремлівських пропагандистів
фото: ЗСУ

Із Москви щодня лунають запевнення про провал контрнаступу

Тема контрнаступу та його темпів, здається, не дає спокою пропаганді більше ніж самим українцям та міжнародним партнерам. Щодня з Москви лунають відповідні недорікуваті висновки із залученням різного штибу «військових експертів».

Що відбувається із контрнаступом. П’ять тез від західних аналітиків фото 1

Насправді, військові аналітики провідних світових видань спростували основні наративи кремлівської пропаганди про провал контрнаступу ЗСУ.

Українське просування мізерне чи відсутнє

За даними Reuters, з початку контрнаступу ЗСУ звільнили понад 200 км² – не менше 10 км² щотижня.

Російські лінії оборони – непереборні

Foreign Policy нагадує, що майже щодня надходять повідомлення про успішне просування українських підрозділів до Мелітополя та Бердянська, а також, з початку серпня, далі від Старомайорська, вбиваючи клин між окупованими частинами Донецької та Запорізької областей.

Якщо наступ України повільний – його, вважайте, немає

У ЗСУ поки що відсутня кількісна перевага особового складу. Крім того, просто нераціонально кидати все і вдаряти точково, коли можна бити в тил, водночас повільно, але впевнено розбиваючи оборону ворога. Україна показує себе у найкращому із можливих за наявними обставинами сценарію – The Atlantic.

В українців немає стратегії, ЗСУ воюють навмання

The Economist з посиланням на британських військових ветеранів та експертів називає український підхід тактикою «виснажити, розтягнути сили ворога та вдарити у слабке місце».

Пізно, контрнаступ провалився

Українські сапери очистили сотні км від мін, а бригади ЗСУ активно просуваються на південь (на схід – також, але меншою мірою). Україні до осіннього «сезону бруду» залишається достатньо часу перерізати наземне сполучення РФ з Кримом, підкреслює The Telegraph.

«Ми на етапі, де українські військові скомбінували всі найкращі практики, і наразі починаємо спостерігати масовий відступ росіян», – резюмують експерти The New York Times.

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Теги: Україна контрнаступ війна інформаційна війна

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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