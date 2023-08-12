Що відбувається із контрнаступом. П’ять тез від західних аналітиків

Із Москви щодня лунають запевнення про провал контрнаступу

Тема контрнаступу та його темпів, здається, не дає спокою пропаганді більше ніж самим українцям та міжнародним партнерам. Щодня з Москви лунають відповідні недорікуваті висновки із залученням різного штибу «військових експертів».

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Насправді, військові аналітики провідних світових видань спростували основні наративи кремлівської пропаганди про провал контрнаступу ЗСУ.

Українське просування мізерне чи відсутнє

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За даними Reuters, з початку контрнаступу ЗСУ звільнили понад 200 км² – не менше 10 км² щотижня.

Російські лінії оборони – непереборні

Foreign Policy нагадує, що майже щодня надходять повідомлення про успішне просування українських підрозділів до Мелітополя та Бердянська, а також, з початку серпня, далі від Старомайорська, вбиваючи клин між окупованими частинами Донецької та Запорізької областей.

Якщо наступ України повільний – його, вважайте, немає

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У ЗСУ поки що відсутня кількісна перевага особового складу. Крім того, просто нераціонально кидати все і вдаряти точково, коли можна бити в тил, водночас повільно, але впевнено розбиваючи оборону ворога. Україна показує себе у найкращому із можливих за наявними обставинами сценарію – The Atlantic.

В українців немає стратегії, ЗСУ воюють навмання

The Economist з посиланням на британських військових ветеранів та експертів називає український підхід тактикою «виснажити, розтягнути сили ворога та вдарити у слабке місце».

Пізно, контрнаступ провалився

Українські сапери очистили сотні км від мін, а бригади ЗСУ активно просуваються на південь (на схід – також, але меншою мірою). Україні до осіннього «сезону бруду» залишається достатньо часу перерізати наземне сполучення РФ з Кримом, підкреслює The Telegraph.

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«Ми на етапі, де українські військові скомбінували всі найкращі практики, і наразі починаємо спостерігати масовий відступ росіян», – резюмують експерти The New York Times.