В Україні торік побільшало нових бізнесів: скільки компаній відкрилося та закрилося

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В Україні торік побільшало нових бізнесів: скільки компаній відкрилося та закрилося
Найбільше компаній припинили діяльність у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій та Полтавській областях
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами аналітиків, 2025 рік став роком адаптації та випробувань для українського бізнесу

У 2025 році в Україні спостерігалося послідовне пожвавлення реєстрацій нового бізнесу – зареєстровано 28913 компаній, але і зростання кількості компаній, що припинили діяльність – 2871. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

За словами аналітиків, минулий рік для українського бізнесу став роком адаптації та переоцінки стійкості: підприємці одночасно працювали в умовах безпекових ризиків, перебудованої логістики, дефіциту кадрів і нестабільного попиту, а ринок продовжував переформатовуватися між регіонами та секторами.

Найбільше нових компаній зареєстрували у регіонах із високою діловою активністю та концентрацією бізнесу: беззаперечним лідером став Київ. Далі йдуть Львівська область, Дніпропетровська, Київська область та Одеська. Найнижчі показники реєстрацій фіксуються у Херсонській області, а також у Чернігівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях

Найбільше компаній припинили діяльність у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій та Полтавській областях. Натомість найменше припинень зафіксовано у Херсонській області, Донецькій, Житомирській, Тернопільській, Кіровоградській та Рівненській областях.

інфографіка: YouControl

Топ-5 секторів за кількістю новозареєстрованих компаній: гуртова торгівля, інформаційні технології, операції з нерухомістю, транспорт і логістика та будівництво.

Нагадаємо, 67 651 бізнесмен в Україні володіє компаніями з доходом у понад 10 млн грн. Це 19% від загальної кількості власників бізнесу – серед тих, хто своєчасно подав фінансову звітність, таких наразі нараховується понад 360 тис.

Найбільше бізнесменів зосереджено у столиці – 22% від загальної кількості. До трійки лідерів також входять Дніпропетровщина (10%) та Львівщина (8%). Якщо додати ще Київщину та Одещину, то половина усіх бізнесменів країни зосереджена у цих пʼяти регіонах. Найменша концентрація бізнесменів у прифронтових Миколаївській (1%), Луганській (0,7%) та Херсонській областях (0,6%).

До слова, платники податків звільняються від відповідальності у разі відсутності можливості виконання ними податкових обов’язків з подання податкової звітності, реєстрації податкових, акцизних накладних тощо, в тому числі й у зв’язку з відключенням постачання електроенергії.

