Нардеп зі «Слуги народу» назвав умову, коли монобільшість знову увімкне турборежим

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нардеп зі «Слуги народу» назвав умову, коли монобільшість знову увімкне турборежим
Гетманцев заявив, що імплементацію європейського законодавства буде завершено до вступу України в ЄС
фото: minfin.com.ua

«Єдиною гарантією майбутнього миру для нас є євроінтеграція»

Верховна Рада імплементує європейське законодавство до вступу України в ЄС. Про це в інтервʼю «Главкому» заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп пообіцяв, що монобільшість за потреби знову увімкне турборежим, коли буде визначено чітку дату вступу України до ЄС. За його словами, це стане великою перемогою, якщо час прийняття Україну в блок буде зафіксовано в «мирному пакеті».

«Ми маємо дотиснути наших поважних європейських партнерів, щоб отримати від них політичне рішення про дату вступу. Нехай це буде 2027 чи 2028 рік, але це буде конкретна дата, з якої ми вже будемо членами ЄС. І буде нашою великою перемогою, якщо це все буде зафіксовано в нашому «мирному пакеті». А імплементацію європейського законодавства ми зробимо так швидко, аби вкластися до цієї дати. Якщо знадобиться – знову увімкнемо турборежим», – каже він.

Політик наголосив, що до виборів президента потрібно досягти миру, євроінтеграції і закласти підвалини відновлення. «Якщо це все вдасться, буду вважати, що ми точно виконали програму-мінімум. Я вважаю, що взагалі єдиною гарантією майбутнього миру для нас є євроінтеграція. Якщо ми будемо частиною ЄС, у разі нападу буде колективна відповідь, а значить, ризик нападу знизиться. Якщо не будемо – завжди цей ризик лишатиметься», – каже Гетманцев.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що технічна готовність України до вступу в Європейський Союз очікується у 2027 році, зокрема після завершення відкриття всіх переговорних кластерів до кінця 2026-го.

За словами президента, Україна та Європа вже мають спільне розуміння того, що членство в Європейському Союзі є не лише політичним вибором, а й гарантією безпеки для країни та всієї Європи. Він наголосив, що йдеться про довгострокову економічну безпеку, спільний вибір ринків і технологічних рішень, що є для України екзистенційним пріоритетом, а не виключно геополітичним рішенням.

До слова, у грудні 2025 року повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Європейським Союзом. Це означає, що Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС.

Теги: Данило Гетманцев партія Слуга народу Європейський Союз євроінтеграція

