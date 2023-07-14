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Гнитиме на полях? Українські садівники розповіли, чому не збирають малину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Гнитиме на полях? Українські садівники розповіли, чому не збирають малину
Малину стає не вигідно вирощувати в Україні
фото: Unsplash

Закупівельні ціни на малину зараз 35 грн/кг, що навіть не покриває і частини витрат

Через збиткову ціну фермери не хочуть збирати малину. Наразі українські садівники озвучують ціни на ягоду в діапазоні 35-60 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Про це пише ресурс EastFruit.

Видання зазначає, що головною причиною зниження цін є стрімке збільшення пропозиції місцевої ягоди на ринку і натомість досить низький попит на неї.

Так, більшість фермерів вже відмовляються від збирання малини, оскільки закупівельні ціни на неї вже впали до 35 грн/кг – на свіжий ринок, а на заморожування і зовсім пропонують низьку ціну до 17 грн/кг. Приміром, у Тернополі на ринку малину наразі продають за 15-20 грн за півлітрову банку. Тому виробники втрачають інтерес до цієї ягоди, оскільки поточа вартість на неї не покриває навіть витрати на збирання.

За підрахунками аналітиків ресурсу, на сьогоднішній день малина в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

EastFruit зазначає, якщо ситуація з темпами реалізації цієї ягоди не покращиться, то зниження її вартості продовжуватиметься і надалі.

Наприкінці червня перший врожай абрикосів і смородини коштував 50-60 грн/кг та 50-70 грн/кг відповідно, що значно дешевше, ніж торік.

Натомість закупівельна вартість яблук нового врожаю б'є рекорди. Зараз вартість 23-26 грн/кг, що в середньому в 2,3 рази дорожче, ніж на початку сезону минулого року.

За словами ключових гравців ринку, початок сезону поставок місцевого яблука відразу ж негативно вплинув на продажі імпортного яблука, проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на імпортні фрукти.

Своє рішення вони аргументують тим, що основну пропозицію на українському ринку яблук наразі, як і раніше, становить імпортна продукція. При цьому попит на яблука утримується на невисокому рівні, оскільки покупці найчастіше віддають перевагу сезонним фруктам та ягодам.

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Теги: ринок фрукти зниження цін малина

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