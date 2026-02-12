Головна Гроші Бізнес
У січні ДТЕК виготовив 160 тис. запчастин для підтримки вуглевидобутку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
У січні ДТЕК виготовив 160 тис. запчастин для підтримки вуглевидобутку

За місяць ДТЕК виготовив 160 тис. комплектуючих для забезпечення видобутку вугілля

У січні 2026 року машинобудівники ДТЕК виготовили 160 тисяч запчастин та комплектуючих для забезпечення стабільного видобутку вугілля. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«В розпал опалювального сезону машинобудівники ДТЕК продовжують працювати у посиленому режимі, щоб забезпечити українські шахти необхідним обладнанням та запчастинами, потрібними для надійнішого видобутку вугілля. У січні 2026 року машинобудівні підприємства компанії виготовили та відремонтували 161 одиницю гірничо-шахтного обладнання», – йдеться в ньому.

Також машинобудівники випустили ще понад 160 тис. запчастин та комплектуючих.

«Початок 2026 року став надзвичайно складним для нашої компанії та всієї української енергетики. Попри це, ми вже пройшли дві третини найважчої за останні чотири роки воєнної зими. Наші машинобудівники працюють у посиленому режимі, забезпечуючи шахти необхідним обладнанням і запчастинами. Це важливий внесок у стійкість енергосистеми», – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у 2025 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,7 млрд грн, а за попередні три роки – понад 18 млрд грн.

