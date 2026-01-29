Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 30 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

30 січня 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 30 січня 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 04:00, 17:30 до 14:30 та з 18:00 до 23:00;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 04:00, 17:30 до 14:30 та з 18:00 до 23:00;
  • 3.1 черга – без світла з 00:30 до 07:30, 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:30 до 07:30, 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:30 до 04:00, 06:00 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:30 до 04:00, 06:00 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;
  • 5.2 черга – без світла з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30.
Київщина: графіки відключення світла 30 січня 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 30 січня 2026 року фото 2

Нагадаємо, 30 січня 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

