Київщина: графіки відключення світла 30 січня 2026 року

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

30 січня 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 30 січня 2026 року

1.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 24:00;

1.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 24:00;

2.1 черга – без світла з 00:00 до 04:00, 17:30 до 14:30 та з 18:00 до 23:00;

2.2 черга – без світла з 00:00 до 04:00, 17:30 до 14:30 та з 18:00 до 23:00;

3.1 черга – без світла з 00:30 до 07:30, 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;

3.2 черга – без світла з 00:30 до 07:30, 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;

4.1 черга – без світла з 00:30 до 04:00, 06:00 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;

4.2 черга – без світла з 00:30 до 04:00, 06:00 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;

5.1 черга – без світла з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;

5.2 черга – без світла з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;

6.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;

– без світла з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30; 6.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30.

Нагадаємо, 30 січня 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.