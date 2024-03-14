Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Uklon заявив про припинення роботи вночі: стала відома причина

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Uklon заявив про припинення роботи вночі: стала відома причина
Uklon отримав звернення Патрульної поліції Києва щодо можливості припинення надання послуг під час комендантської години
фото з відкритих джерел

Перше блокування сервісу відбудеться в ніч з 14 на 15 березня

Український онлайн-сервіс таксі Uklon з 14 березня обмежить роботу сервісу в комендантську годину. Про це повідомив його CEO Сергій Гришков.

«Ми з повагою ставимося до роботи правоохоронної системи України та приймаємо ваш запит. Також ми розраховуємо і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу. Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені», – наголосив він.

Гришков додав, що перше обмеження роботи сервісу буде здійснено в ніч з 14.03.2024 на 15.03.2024 і надалі буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів. Він також повідомив, що 7 березня в Uklon надійшло звернення Патрульної поліції Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години, після чого були проведені консультації щодо роботи сервісу.

Uklon звинувачували у роботі в комендантську годину, нібито несплаті податків та реєстрації на Кіпрі. Гришков відреагував на звинувачення та назвав це «дезінформаційною атакою». «Ця чорна кампанія перейшла межі й перетворилась на справжній цифровий тероризм», – написав CEO Uklon.

Uklon заявив про припинення роботи вночі: стала відома причина фото 1

Гришков підтвердив, що Uklon – єдиний сервіс, який цілодобово працював для людей, у яких траплялись екстрені випадки. «Для нас немає заробітку в комендантську годину, це менше ніж 2% замовлень від добової кількості, але ми є єдиною альтернативою для людей у разі термінової ситуації», – розповів він.

Гришков акцентував, що компанія не видає перепусток і не рекомендує пересуватись під час комендантської години. За його словами, водії «перевірені державою й зазвичай є військовими чи з інших силових структур». Крім того, він підкреслив, що сервіс припинить працювати в комендантські години, якщо претензії про це надійдуть від державних органів.

СЕО сервісу також повідомив, що компанія платить в Україні всі податки в повному обсязі, уже протягом 14 років. У грудні 2023 року голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Uklon погодився сплачувати податок на Google, але компанія спростувала цю заяву.

Згідно з даними відкритих джерел у Clarity Project, податковий борг в Uklon відсутній. В оприлюднених фінансових звітах компанії вказано, що за 2023 рік сервіс заробив 59,7 млн грн чистого прибутку.

Uklon заявив про припинення роботи вночі: стала відома причина фото 2
Uklon заявив про припинення роботи вночі: стала відома причина фото 3

Співзасновник компанії Віталій Дятленко наголосив, що майже вся діяльність компанії зосереджена в Україні. «Але оскільки плани виходити на ринки в інших країнах були давно, ще в доковідні часи, то і структура організації була змінена давно. Тому ми зареєструвалися в Європі, де маємо юридичний захист європейським правом і можливість залучати інвестиції», – розповів він.

Дятленко додав, що Кіпр давно не є офшорною зоною, тому «всюди ми діємо прозоро і підзвітно».

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовець Андрій розповів, що у Львові водій «Bolt» не лише скасував йому поїздку, через те, що він був із милицями, а й висловлював образи та виказував свою проросійську позицію. Він зазначив, що вже подав скаргу до сервісу, проте поки вона буде на розгляді, акаунт захисника буде заблокованим.

Теги: таксі податки обмеження комендантська година

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні треба продовжувати рухатись до європейських правил роботи ринків електроенергії
Ексміністр назвав обмеження, які заважають енергоринку
12 березня, 16:30
В чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках
Фермери можуть тимчасово розблокувати один із напрямків на кордоні – ДПСУ
9 березня, 08:54
Заводам у ФРН суттєво бракує замовлень
Заводи у Німеччині неочікувано зіштовхнулись із серйозною проблемою: подробиці від Bloomberg
8 березня, 06:00
«Для того, щоб українське військо могло успішно воювати, потрібна працююча економіка», – наголосив експерт
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
1 березня, 12:17
Латвія продовжила заборону на в'їзд для росіян
Латвія продовжила заборону на в'їзд для росіян
28 лютого, 06:50
Південна Корея вирішила взяти під особливий контроль експорт до країни-агресора
Обхід санкцій: ще одна країна вирішила піти проти Росії
26 лютого, 11:02
Британія вирішила вдарити по нафтових прибутках Путіна
Британія вдарила санкціями по десятках танкерів, які возять російську нафту
23 лютого, 10:31
Українська армія потребує патронів, зброї та снарядів
Дві головні проблеми України
17 лютого, 13:51
Трудовий колектив вважає, що борг, який зараз намагаються стягнути з Полтавського ГЗК, був погашений майже 10 років тому
Працівники Полтавського ГЗК звернулися до Верховного Суду України через ризик зупинки їхнього підприємства Новини компаній
16 лютого, 18:05

Бізнес

Uklon заявив про припинення роботи вночі: стала відома причина
Uklon заявив про припинення роботи вночі: стала відома причина
Колишній топменеджер «Укрзалізниці» знайшов роботу в Казахстані
Колишній топменеджер «Укрзалізниці» знайшов роботу в Казахстані
«Укрзалізниця» продаватиме онлайн квитки ще до двох країн ЄС
«Укрзалізниця» продаватиме онлайн квитки ще до двох країн ЄС
В Україну повертаються найпопулярніші модні бренди: деталі від МЗС
В Україну повертаються найпопулярніші модні бренди: деталі від МЗС
Центр «Відсіч» за сприяння FavBet проводить курси дроноводів для військових
Центр «Відсіч» за сприяння FavBet проводить курси дроноводів для військових
«Укрзалізниця» запроваджує нову послугу
«Укрзалізниця» запроваджує нову послугу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
«Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду
11K
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
6233
У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)
5525
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
4320
Росія знову скликає Радбез ООН: оголошено причину
3897
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події

Новини

СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Сьогодні, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua