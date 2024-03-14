Uklon заявив про припинення роботи вночі: стала відома причина
Перше блокування сервісу відбудеться в ніч з 14 на 15 березня
Український онлайн-сервіс таксі Uklon з 14 березня обмежить роботу сервісу в комендантську годину. Про це повідомив його CEO Сергій Гришков.
«Ми з повагою ставимося до роботи правоохоронної системи України та приймаємо ваш запит. Також ми розраховуємо і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу. Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені», – наголосив він.
Гришков додав, що перше обмеження роботи сервісу буде здійснено в ніч з 14.03.2024 на 15.03.2024 і надалі буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів. Він також повідомив, що 7 березня в Uklon надійшло звернення Патрульної поліції Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години, після чого були проведені консультації щодо роботи сервісу.
Uklon звинувачували у роботі в комендантську годину, нібито несплаті податків та реєстрації на Кіпрі. Гришков відреагував на звинувачення та назвав це «дезінформаційною атакою». «Ця чорна кампанія перейшла межі й перетворилась на справжній цифровий тероризм», – написав CEO Uklon.
Гришков підтвердив, що Uklon – єдиний сервіс, який цілодобово працював для людей, у яких траплялись екстрені випадки. «Для нас немає заробітку в комендантську годину, це менше ніж 2% замовлень від добової кількості, але ми є єдиною альтернативою для людей у разі термінової ситуації», – розповів він.
Гришков акцентував, що компанія не видає перепусток і не рекомендує пересуватись під час комендантської години. За його словами, водії «перевірені державою й зазвичай є військовими чи з інших силових структур». Крім того, він підкреслив, що сервіс припинить працювати в комендантські години, якщо претензії про це надійдуть від державних органів.
СЕО сервісу також повідомив, що компанія платить в Україні всі податки в повному обсязі, уже протягом 14 років. У грудні 2023 року голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Uklon погодився сплачувати податок на Google, але компанія спростувала цю заяву.
Згідно з даними відкритих джерел у Clarity Project, податковий борг в Uklon відсутній. В оприлюднених фінансових звітах компанії вказано, що за 2023 рік сервіс заробив 59,7 млн грн чистого прибутку.
Співзасновник компанії Віталій Дятленко наголосив, що майже вся діяльність компанії зосереджена в Україні. «Але оскільки плани виходити на ринки в інших країнах були давно, ще в доковідні часи, то і структура організації була змінена давно. Тому ми зареєструвалися в Європі, де маємо юридичний захист європейським правом і можливість залучати інвестиції», – розповів він.
Дятленко додав, що Кіпр давно не є офшорною зоною, тому «всюди ми діємо прозоро і підзвітно».
Нагадаємо, нещодавно військовослужбовець Андрій розповів, що у Львові водій «Bolt» не лише скасував йому поїздку, через те, що він був із милицями, а й висловлював образи та виказував свою проросійську позицію. Він зазначив, що вже подав скаргу до сервісу, проте поки вона буде на розгляді, акаунт захисника буде заблокованим.
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