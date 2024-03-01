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Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
«Для того, щоб українське військо могло успішно воювати, потрібна працююча економіка», – наголосив експерт
фото: Depositphotos

Новий механізм мобілізації має бути спрямований на максимальне збереження працюючих підприємств – експерт

Під час розробки нових механізмів мобілізації потрібно діяти обережно, щоб не спровокувати зупинку українських підприємств через дефіцит працівників, адже саме працююча економіка є запорукою перемоги. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«Наголос у законопроєкті про мобілізацію має бути спрямований, насамперед, на залучення до оборони України тих людей, які офіційно не працюють. Тому що ми дуже занепокоєні ситуацією, що склалася – коли для того, щоб виконати необхідні мобілізаційні завдання, передусім територіальні центри комплектування звертаються до великих та середніх підприємств, адже це відверто простіше, ніж намагатися залучити до війська людей, які офіційно не працевлаштовані», – пояснив Гусак.

На його переконання, такий підхід до мобілізації може призвести до того, що підприємства втратять багато своїх працівників, і будуть змушені припинити виробництво.

«Це означатиме для України втрачені робочі місця, втрачені податки, а відтак – знижену обороноздатність. Бо для того, щоб українське військо могло успішно воювати, потрібна працююча економіка», – наголосив він.

Водночас він зауважив, що економічне бронювання, яке наразі розробляється в уряді, і передбачає відстрочку від служби тих українців, чия зарплата перевищує 35 тис. грн, не є досконалим, адже наші підприємства наразі не мають достатньо коштів для такого підходу.

«Економічний підхід у даному вигляді ми не підтримуємо. Бо вважаємо, що це призведе лише до збільшення фінансового навантаження на підприємства, але не вирішить проблем мобілізації», – резюмував Гусак.

Нагадаємо, Європейська бізнес асоціація закликала українську владу створити дійсно працюючі, збалансовані норми мобілізації, які не паралізують роботу частини країни, та її економіки. Адже нинішні ініціативи, що перебувають у розробці, можуть призвести до переходу великої частини економіки у «тінь» для збереження працівників.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: мобілізація бізнес зарплата податки економіка

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