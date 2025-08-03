Європейська Бізнес Асоціація пояснила, що стримує розвиток української вітроенергетики

Вітрова генерація є однією з найперспективніших технологій через екологічну нейтральність

Пільговий імпорт обладнання простимулює інвестиції у ВЕС – ЄБА

Вітроенергетика в Україні має високий потенціал, однак її розвиток стримується відсутністю податкових стимулів. Про це заявила менеджер-координатор енергетичного комітету Європейської бізнес-асоціації Ксенія Вороніна.

«Як нам відомо, недорога електроенергія є ключовим фактором, як для відновлення економіки України, так і для зменшення операційних витрат підприємств. І для досягнення цієї мети ми не повинні забувати про розвиток відновлюваних джерел енергії», – наголосила вона.

За її словами, вітрова генерація є однією з найперспективніших технологій через екологічну нейтральність, відносно швидке будівництво та нижчу вартість виробництва електроенергії.

Водночас, національний виробник вітротурбін покриває лише до 10% потреб ринку, і все виготовлене обладнання використовує для власних проєктів.

«Тому більшість вітротурбін необхідно купувати в іноземних виробників», – зазначає Вороніна.

Вона нагадала, що наприкінці липня у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №11455, який передбачає звільнення вітроенергетичного обладнання від ввізного мита.

«І наша асоціація підтримала даний законопроєкт, тому що він дозволив би знизити вартість вітроенергетичних електрогенераторних установок, підвищивши доступність таких товарів, та сприяв би швидшому відновленню та розширенню вітроенергетичних потужностей, піднімаючи їх конкурентоспроможність у плані розвитку серед інших відновлювальних джерел енергії в Україні. Проте, на жаль, цей законопроєкт досі не було прийнято», – наголосила Вороніна.

Також вона зауважила, що вітроелектростанції, на відміну від ТЕС, мають децентралізовану структуру, що робить їх менш вразливими до атак.

«Ураження однієї вітротурбіни може призвести до втрати до 8 мегават потужностей. Тоді, як у випадку теплових електростанцій, наприклад, ураження одного об'єкта часто означає втрату близько 200 мегават потужності», – пояснила експертка.

Вона також закликає встановити триваліший термін дії податкових пільг, аби врахувати логістику, строки поставки обладнання та воєнні обмеження.

«Збільшений термін звільнення від оподаткування дозволить забезпечити стабільний потік необхідних ресурсів та забезпечить швидше відновлення енергетичної інфраструктури та будівництво нових об'єктів генерації», – резюмувала Вороніна.