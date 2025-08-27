Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по енергетичному підприємству на Полтавщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти вдарили по енергетичному підприємству на Полтавщині
Ворожа атака спричинила пожежі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок влучань у Полтавському районі ніхто не постраждав

Уночі ворог масовано атакував Полтавщину. Внаслідок обстрілів постраждало підприємство енергетичного сектору, сталися пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання.

«Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Станом на цю годину пожежі локалізовано, електропостачання відновлено. На щастя, обійшлося без постраждалих», – каже він.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Суми. Унаслідок удару пошкоджено об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

До слова, триває 1281-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Вчора противник завдав двох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Білогір’я, Преображенка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Теги: енергетика обстріл Полтавщина

