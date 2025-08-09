Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

За пів року ДТЕК інвестував 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
За пів року ДТЕК інвестував 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання
За перші пів року енергетики провели 65% від запланованих ремонтів енергооб’єктів мереж
фото: depositphotos.com

За перші пів року енергетики провели 65% від запланованих ремонтів енергооб’єктів

У першому півріччі 2025 року компанія ДТЕК інвестувала 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«Наші енергетики за перші пів року провели ремонти 634 трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів та майже 3 тис. інших енергооб’єктів. У першому півріччі 2025 року ми інвестували майже 2,3 млрд грн в нове будівництво, технічне переоснащення та реконструкцію електричних мереж та енергообладнання», – наголосила Аліна Бондаренко, генеральна директорка ДТЕК «Мережі».

Зазначається, що за перші пів року енергетики провели 65% від запланованих ремонтів енергооб’єктів мереж. Зокрема, вони відремонтували обладнання на понад 3,5 тис. енергооб’єктах в Дніпропетровській, Київській, Одеській областях і столиці. 

Загалом з початку 2025 року енергетики модернізували 3 трансформаторні і 4 розподільчі підстанції, побудували 7 нових трансформаторних пунктів.

В ДТЕК підкреслили, що планові ремонтні роботи і інвестиції в модернізацію електромереж спрямовані на підвищення надійності електропостачання для мільйонів клієнтів у столиці та регіонах.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував близько 4 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, що більше, ніж за весь 2024 рік.

Читайте також:

Теги: інвестиції будівництво енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ завдала удару по обʼєкту ГТС поблизу кордону з Румунією
РФ атакувала обʼєкт ГТС на Одещині: Міненерго розповіло деталі
6 серпня, 14:16
Вітрова генерація є однією з найперспективніших технологій через екологічну нейтральність
Європейська Бізнес Асоціація пояснила, що стримує розвиток української вітроенергетики
3 серпня, 17:55
Плачков нагадав, що у 2016 році вдалося частково вирішити подібну кризу, запровадивши механізм фіксації та реструктуризації боргів, який дозволив розв’язати до 70% проблем
Ексміністр назвав проблему, яка руйнує енергоринок
3 серпня, 13:50
Золото просіло у ціні
Тривожний сигнал для інвесторів: золото продовжує втрачати в ціні
1 серпня, 16:51
Директорка зі сталого розвитку «Метінвесту»: Ми маємо жінок, які працюють на суто чоловічих посадах
Директорка зі сталого розвитку «Метінвесту»: Ми маємо жінок, які працюють на суто чоловічих посадах
31 липня, 17:59
Японці пропонують новий тип будинків надрукованих на 3D-принтері
Японія навчилася будувати міцні будинки із вапна і бруду
29 липня, 18:25
«Подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку» – одна з ключових пропозицій бізнесу
Бізнес очікує вирішення проблеми боргів в енергетичному секторі – Європейська Бізнес Асоціація
28 липня, 18:34
ДТЕК посилив внутрішню антикорупційну систему
ДТЕК посилив внутрішню антикорупційну систему
16 липня, 15:07
За словами Візіра, головні «винуватці» нарощування боргів – це переважно суб’єкти, якими володіє держава або територіальна громада
Боргова криза на балансуючому ринку ставить під загрозу стабільність енергосистеми – експерт
13 липня, 16:48

Економіка

За пів року ДТЕК інвестував 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання
За пів року ДТЕК інвестував 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання
Після зміни прайс-кепів ціни у вечірній пік не зросли – ExPro Consulting
Після зміни прайс-кепів ціни у вечірній пік не зросли – ExPro Consulting
Україна наростила експорт у липні
Україна наростила експорт у липні
Україна отримає понад 3 млрд євро від ЄС
Україна отримає понад 3 млрд євро від ЄС
За пів року ДТЕК сплатив понад 24 млрд грн податків
За пів року ДТЕК сплатив понад 24 млрд грн податків
Україна має звернутися за відтермінуванням CBAM – це єдиний вихід для українського бізнесу – ЄБА
Україна має звернутися за відтермінуванням CBAM – це єдиний вихід для українського бізнесу – ЄБА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
6973
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
5445
Нацбанк поскаржився Свириденко на роздуті амбіції Смілянського
3482
Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно
2334
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua