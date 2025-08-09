За пів року ДТЕК інвестував 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання

За перші пів року енергетики провели 65% від запланованих ремонтів енергооб’єктів мереж

У першому півріччі 2025 року компанія ДТЕК інвестувала 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Наші енергетики за перші пів року провели ремонти 634 трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів та майже 3 тис. інших енергооб’єктів. У першому півріччі 2025 року ми інвестували майже 2,3 млрд грн в нове будівництво, технічне переоснащення та реконструкцію електричних мереж та енергообладнання», – наголосила Аліна Бондаренко, генеральна директорка ДТЕК «Мережі».

Зазначається, що за перші пів року енергетики провели 65% від запланованих ремонтів енергооб’єктів мереж. Зокрема, вони відремонтували обладнання на понад 3,5 тис. енергооб’єктах в Дніпропетровській, Київській, Одеській областях і столиці.

Загалом з початку 2025 року енергетики модернізували 3 трансформаторні і 4 розподільчі підстанції, побудували 7 нових трансформаторних пунктів.

В ДТЕК підкреслили, що планові ремонтні роботи і інвестиції в модернізацію електромереж спрямовані на підвищення надійності електропостачання для мільйонів клієнтів у столиці та регіонах.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував близько 4 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, що більше, ніж за весь 2024 рік.