ЄС хоче завадити вирубці лісів: європейців чекає стрибок цін на продукти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Європейці платитимуть за продукти більше
фото: bild.de

З 30 грудня 2025 року до ЄС не можна буде ввозити товари, якщо для їхнього вирощування після 31 грудня 2020 року було вирубано ліс

Брюссель хоче запобігти подальшій вирубці лісів для виробництва таких продуктів, як кава, какао, соя, яловичина або пальмова олія. Це збільшить витрати багатьох підприємств, отже – і ціни споживачів. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

З 30 грудня 2025 року до ЄС не можна буде ввозити товари, якщо для їхнього вирощування після 31 грудня 2020 року було вирубано ліс.

Імпортерам та їхнім постачальникам доведеться точно вказувати, де вирощувалася їхня сировина: з GPS-координатами ділянок вирощування. Той, хто надасть неправдиві відомості або не передасть дані геолокації, ризикує штрафами, заборонами на імпорт чи навіть конфіскацією продукції.

Торгові мережі вже попереджають про зростання цін. Представник EDEKA сказав BILD, що це рішення ЄС викличе величезне бюрократичне навантаження – наприклад, через мільйони декларацій про належну сумлінність для вже перевірених товарів чи трудомісткий збір геоданих.

Керівник відділу сталого розвитку товарів у REWE Group Дірк Хайм уточнює: наскільки новий регламент позначиться на цінах у супермаркетах, «сьогодні серйозно передбачити не можна».

Вимоги ЄС «значною мірою будуть перекладені на організації дрібних фермерів», попереджає експерт Fairtrade Deutschland Мартін Шюллер. Він також зазначив, що регламент діє на глобальний Південь як «неоколоніальне зовнішнє управління». В результаті очікуються перебої з поставками у виробників із сертифікатами біо- та Fairtrade. «Ідея за цим у принципі хороша, але в нинішньому виконанні, на жаль, це не крок до більшої справедливості, а навпаки», – сказав Шюллер.

Нагадаємо, потенційний урожай багатьох культур в Україні під загрозою через аномально теплу зиму, пізні весняні заморозки, а також нестачу вологи в деяких регіонах. Зокрема, проблеми торкнулися врожаю картоплі, каже виконувач обов'язків першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник.

