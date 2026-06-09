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«Нова пошта» призупиняє роботу у Дружківці

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Нова пошта» призупиняє роботу у Дружківці
У компанії також подбали про соціальні гарантії для своєї прифронтової команди
фото: Нова Пошта

Компанія переводить обслуговування в поштомати з міркувань безпеки

Логістичний оператор «Нова пошта» ухвалив рішення тимчасово зупинити роботу своїх фізичних відділень у прифронтовій Дружківці, що в Донецькій області. Головною причиною такого кроку стала критична безпекова ситуація та регулярні ворожі обстріли міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нову Пошту».

Призупинення діяльності стаціонарних відділень «Нової пошти» відбуватиметься у два етапи протягом червня. Згідно з оприлюдненим графіком компанії:

  • Відділення №3 повністю припинило свою роботу з 9 червня;
  • Відділення №1 залишатиметься відкритим для відвідувачів до 18 червня, після чого його також тимчасово зачинять.

Жителям міста рекомендують заздалегідь забрати свої посилки, які вже прибули на ці локації, або оформити переадресацію до безпечніших населених пунктів.

Попри закриття великих відділень, «Нова пошта» не йде з міста остаточно. На території Дружківки продовжують функціонувати дев’ять поштоматів, через які містяни все ще можуть отримувати та відправляти малогабаритні вантажі й документи.

Офіційна позиція компанії щодо логістики в місті: «Поштомати працюватимуть доти, доки компанії вдаватиметься забезпечувати стабільну та, головне, безпечну логістику для наших водіїв і кур'єрів».

У компанії також подбали про соціальні гарантії для своєї прифронтової команди. На період вимушеної та тимчасової зупинки роботи відділень у Дружківці всім співробітникам без винятку запропонували працевлаштування. Кожен працівник має можливість переїхати та продовжити роботу у філіях «Нової пошти», розташованих у безпечніших регіонах України.

Нагадаємо, поліція встановлює обставини вибуху на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Подію кваліфіковано як терористичний акт.

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Теги: Донеччина Нова пошта

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