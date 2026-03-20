Німеччина спростила експорт зброї до України: що зміниться

Постачання пришвидшать без окремих дозволів на кожну партію озброєння

Уряд Німеччини спростив процедуру експорту озброєння до України та країн Перської затоки, що дозволить значно пришвидшити постачання військової техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Handelsblatt.

Міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе заявила, що уряд запровадив нову генеральну експортну ліцензію (AGG), яка діятиме протягом шести місяців.

Документ дозволяє німецьким компаніям здійснювати поставки озброєння без подання окремих заявок до Федерального відомства з економічних питань та експортного контролю (BAFA), що раніше було обов’язковою процедурою.

Нові правила поширюються на Україну, а також на країни Перської затоки, зокрема Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, Бахрейн та Оман. Йдеться про постачання обладнання для протиповітряної та морської оборони, а також засобів для розмінування.

«Невибіркові атаки Ірану на країни Перської затоки призвели до нагальної потреби в озброєнні, зокрема для протиповітряної оборони. Водночас потреба України у військовій підтримці, особливо для протиповітряної оборони, залишається незмінною», – пояснила Райхе.

Зазначається, що дія ліцензії триватиме до 15 вересня 2026 року. Водночас компанії-експортери повинні дотримуватися вимог щодо реєстрації поставок та подавати щомісячну звітність.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомив, що ракети PAC-3, які Німеччина погодилася передати Україні під час останнього засідання у форматі «Рамштайн» надійшли.

До слова, Німеччина підготувала до відправки в Україну обладнання зі списаних електростанцій, яке планують використати для ремонту пошкоджених енергетичних об’єктів.