Україні бракує фінансування для декарбонізації промисловості – аналіз кліматичної стратегії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україні бракує фінансування для декарбонізації промисловості – аналіз кліматичної стратегії

Виділено лише 0,17% від необхідної суми: недофінансування ставить під загрозу декарбонізацію в Україні

Україна задекларувала намір досягти кліматичної нейтральності до 2050 року, однак реальні обсяги фінансування «зеленого» переходу залишаються критично низькими. За оцінками експертів, навіть за наявності стратегічних документів і законодавчої бази, держава не має ресурсів для повноцінної декарбонізації економіки, особливо в умовах повномасштабної війни. Про це йдеться у аналізі від ЕкоПолітики.

Під кінець 2025 року міжвідомча робоча група схвалила проєкт оновленої Довгострокової стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Водночас, за інформацією профільних джерел, документ зазнав суттєвої критики через розрив між задекларованими цілями та реальними можливостями їх фінансування.

Україна, як сторона Паризької кліматичної угоди, взяла на себе зобов’язання скоротити викиди парникових газів щонайменше на 65% до 2030 року та досягти кліматичної нейтральності до середини століття. Аналогічну мету задекларував і Європейський Союз, однак масштаби ресурсів, які він спрямовує на «зелений» перехід, є незрівнянними.

У ЄС ключовим інструментом декарбонізації стала система торгівлі квотами на викиди. Лише у 2023 році доходи від неї становили 43,6 млрд євро, які були спрямовані на кліматичні фонди та підтримку промисловості. Ці кошти дозволяють поєднувати скорочення викидів зі зростанням економіки.

В Україні ж система торгівлі викидами залишається на етапі планів. Наявний екологічний податок не має цільового спрямування на модернізацію підприємств, а єдиний профільний інструмент – Фонд декарбонізації України – фактично не здатний покрити потреби промисловості. За розрахунками, для «зеленого» переходу української промисловості необхідно близько 102 млрд євро інвестицій, тоді як заплановане фінансування фонду становить лише 182 млн євро, або 0,17% від потреби.

Крім того, значна частина обмежених ресурсів спрямовується на енергоефективні проєкти громад, а не на декарбонізацію виробничого сектору. Це посилює структурну проблему, коли скорочення викидів відбувається не за рахунок модернізації, а через деіндустріалізацію, спричинену війною та економічним спадом.

Схожа ситуація спостерігається і в секторі відновлюваної енергетики. Частка «зеленої» електроенергії в Україні зросла до 17,3% станом на середину 2025 року, однак експерти наголошують, що це значною мірою результат руйнування традиційної генерації, а не системного розвитку ВДЕ. Для досягнення цілей Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року необхідно близько 40 млрд доларів інвестицій, при цьому понад 75% цієї суми наразі не мають підтверджених джерел фінансування.

В уряді визнають, що основними потенційними джерелами коштів є міжнародні програми, двосторонні угоди та фінансування в межах Ukraine Facility, однак конкретні параметри залучення цих ресурсів поки не оприлюднені. Експерти застерігають, що без чітких фінансових механізмів кліматичні цілі ризикують залишитися декларативними.

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд компенсувати громадам витрати на підвищення зарплат соцпрацівників
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд компенсувати громадам витрати на підвищення зарплат соцпрацівників
Сьогодні, 15:18
Загалом за 10 років витрати на Бюро коштували Україні понад 10,6 млрд грн
Скільки держава витрачає на НАБУ і скільки отримує від Бюро: підсумки 2025 року
6 сiчня, 17:48
Тео Франкен оголосив про кінець ери економії на армії
Бельгія готується до війни майбутнього та озброює спецназ
29 грудня, 2025, 15:01
Дубовик наголосив на необхідності врахування фінансування та кібербезпеки під час організації виборів
Вибори під час війни. Заступник голови ЦВК оцінив ризики
26 грудня, 2025, 12:57
Прем’єр Бельгії Барт де Вевер по центру
Прем'єр Бельгії Вевер побоюється, що Путін звернеться до суду: на вас падає астероїд, а ви переймаєтеся рахунками за комуналку
23 грудня, 2025, 12:26
Сума нових угод становить 109 млн грн
Телемарафон «Єдині новини» отримав нові угоди на понад 100 млн грн
23 грудня, 2025, 12:06
Ліквідація генерала Сарварова, заяви президента Зеленського. Головне за 22 грудня
Ліквідація генерала Сарварова, заяви президента Зеленського. Головне за 22 грудня
22 грудня, 2025, 21:26
Україна отримала черговий транш прямої бюджетної допомоги від ЄС
Шостий транш Ukraine Facility: Україна отримала 2,3 млрд євро
22 грудня, 2025, 14:17
Румунський хаб буде інтегрований у систему оперативних потреб України
НАТО відкриває новий військовий центр у Румунії для підтримки України
22 грудня, 2025, 04:14

