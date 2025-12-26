Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вибори під час війни. Заступник голови ЦВК оцінив ризики

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Вибори під час війни. Заступник голови ЦВК оцінив ризики
Дубовик наголосив на необхідності врахування фінансування та кібербезпеки під час організації виборів
фото: скріншот з відео

ЦВК наголошує на необхідності врахування безпеки, фінансування та законодавчих змін для виборів

Вибори народних депутатів відбудуться автоматично через 60 днів після завершення воєнного стану, тоді як для місцевих виборів потрібен окремий акт Верховної Ради. Центральна виборча комісія наголошує на необхідності врахування безпекових умов, фінансування та кіберзахисту для ефективного проведення виборчого процесу. Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в інтерв'ю «Апостроф».

Дубовик зазначає, що в умовах воєнного стану обирати законодавчу владу, народних депутатів України, неможливо.

Водночас окремі фахівці стверджують, що можна внести зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» і таким чином провести вибори президента України та депутатів місцевих рад.

Слід розуміти, що для проведення виборів народних депутатів України не потрібно окремого акта парламенту чи президента.

«Після припинення воєнного стану автоматично запускається визначений законом термін для оголошення початку виборчого процесу, і через 60 днів цей процес має відбутися. Усе це чітко прописано в законодавстві», – зазначив Дубовик.

Натомість для проведення виборів органів місцевого самоврядування, окрім припинення воєнного стану, необхідний окремий акт Верховної Ради України.

«Крім того, у Виборчому кодексі передбачено норму, за якою одночасне проведення загальнодержавних і місцевих виборів є неможливим. Це пряма чинна норма Виборчого кодексу, і з нею також доведеться щось вирішувати», – додав заступник.

Окреме питання – фінансування. «У нас не буде коштів на різні види виборів у післявоєнний період, я це підкреслюю. На сьогодні нормативна база не дозволяє проводити вибори в таких умовах. Як законодавець вийде з цієї ситуації з урахуванням чи ігноруванням безпекових аспектів мені складно сказати. Ми будемо долучатися в роботу цієї робочої групи. У нас є напрацювання, є рішення Центральної виборчої комісії, де викладено нашу позицію, і ми будемо відстоювати наше бачення виборів з урахуванням тих безпекових умов, які необхідні для їх ефективного проведення», – зазначив Дубовик.

Дубовик зазначив, що при цьому ми не торкаємося політичних питань – зокрема реформування виборчої системи: мажоритарної чи пропорційної, відкритих чи закритих партійних списків на місцевому рівні. Політики добре розуміються на формулах і порядках це їхня зона відповідальності.

«Наша ж функція – визначати форми протоколів, готувати бюлетені та організовувати виборчий процес. Саме в цьому напрямі ми будемо активно працювати й лобіювати необхідні рішення спільно з правоохоронними органами та структурами, відповідальними за безпеку, зокрема за кібербезпеку. Нам потрібні відповідні інструменти для ефективної роботи та протидії кібератакам», – підсумував Дубовик. 

Наразі законодавець навіть регулює кількість виборчих скриньок на виборчих дільницях.

Заступник голови ЦВК пояснив, що основний виробник виборчих скриньок залишився на окупованій території. ЦВК намагалася знайти йому заміну, але не змогла, тому довелося адаптувати ринок і виготовляти скриньки, схожі на оригінальні, хоча повністю ідентичні відтворити неможливо.

Нагадаємо, що український телемарафон «Єдині новини» у нинішньому форматі не відповідає стандартам проведення виборчої кампанії та потребує окремого законодавчого врегулювання. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик. Проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн

Читайте також:

Теги: вибори фінансування безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Армія, зброя та пам’ять: гарант безпеки України у майбутньому
Гарант безпеки України – своя армія і пам'ять про війну
2 грудня, 17:05
Україна відмовилася від головної вимоги США та Росії
Переговори у глухому куті. Що далі?
9 грудня, 16:36
Затверджено оновлений склад делегації для участі у мирних переговорах
Зеленський оновив склад делегації для переговорів про мир
29 листопада, 12:58
Гринів радить Зеленському не підписувати угоди з Росією до виборів у США
«Нічого не підписувати». Консультант президентів Порошенка та Ющенка дав пораду Зеленському
5 грудня, 09:05
Президент України зустрінеться з очільниками НАТО та ЄС у Брюсселі
У НАТО підтвердили візит Зеленського до Брюсселя та зустріч із лідерами ЄС
8 грудня, 13:47
Польща скасувала пільги на проживання для українських біженців
Польща припинила співфінансування житла для частини українських біженців
17 грудня, 13:12
Президент наголосив, що затримка відбувається саме з російської сторони, попри попередні напрацювання щодо масштабного обміну
Президент пояснив, чому гальмується процес обміну полоненими
11 грудня, 18:37
Умєров заявив, що Україна має «відчутний прогрес» у досягненні угоди зі США, яка наблизить мир
Умєров заявив, що Україна має «відчутний прогрес» у досягненні угоди зі США, яка наблизить мир
15 грудня, 17:56
Спікер стверджує, що демократи вже мають готовий план усунення президента з посади
Трампу загрожує імпічмент. Спікер Джонсон попередив про можливий сценарій
23 грудня, 03:59

Політика

Вибори під час війни. Заступник голови ЦВК оцінив ризики
Вибори під час війни. Заступник голови ЦВК оцінив ризики
У грудні РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн – розвідка
У грудні РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн – розвідка
У столиці затримано кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР
У столиці затримано кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР
Правопис української мови оновиться? У Раді зареєстровано проєкт постанови
Правопис української мови оновиться? У Раді зареєстровано проєкт постанови
Які відкриті дані держава закрила цього року: повний перелік
Які відкриті дані держава закрила цього року: повний перелік
Подоляк назвав країни, які готові направити миротворців в Україну після війни
Подоляк назвав країни, які готові направити миротворців в Україну після війни

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua