Вибори під час війни. Заступник голови ЦВК оцінив ризики

ЦВК наголошує на необхідності врахування безпеки, фінансування та законодавчих змін для виборів

Вибори народних депутатів відбудуться автоматично через 60 днів після завершення воєнного стану, тоді як для місцевих виборів потрібен окремий акт Верховної Ради. Центральна виборча комісія наголошує на необхідності врахування безпекових умов, фінансування та кіберзахисту для ефективного проведення виборчого процесу. Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в інтерв'ю «Апостроф».

Дубовик зазначає, що в умовах воєнного стану обирати законодавчу владу, народних депутатів України, неможливо.

Водночас окремі фахівці стверджують, що можна внести зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» і таким чином провести вибори президента України та депутатів місцевих рад.

Слід розуміти, що для проведення виборів народних депутатів України не потрібно окремого акта парламенту чи президента.

«Після припинення воєнного стану автоматично запускається визначений законом термін для оголошення початку виборчого процесу, і через 60 днів цей процес має відбутися. Усе це чітко прописано в законодавстві», – зазначив Дубовик.

Натомість для проведення виборів органів місцевого самоврядування, окрім припинення воєнного стану, необхідний окремий акт Верховної Ради України.

«Крім того, у Виборчому кодексі передбачено норму, за якою одночасне проведення загальнодержавних і місцевих виборів є неможливим. Це пряма чинна норма Виборчого кодексу, і з нею також доведеться щось вирішувати», – додав заступник.

Окреме питання – фінансування. «У нас не буде коштів на різні види виборів у післявоєнний період, я це підкреслюю. На сьогодні нормативна база не дозволяє проводити вибори в таких умовах. Як законодавець вийде з цієї ситуації з урахуванням чи ігноруванням безпекових аспектів мені складно сказати. Ми будемо долучатися в роботу цієї робочої групи. У нас є напрацювання, є рішення Центральної виборчої комісії, де викладено нашу позицію, і ми будемо відстоювати наше бачення виборів з урахуванням тих безпекових умов, які необхідні для їх ефективного проведення», – зазначив Дубовик.

Дубовик зазначив, що при цьому ми не торкаємося політичних питань – зокрема реформування виборчої системи: мажоритарної чи пропорційної, відкритих чи закритих партійних списків на місцевому рівні. Політики добре розуміються на формулах і порядках це їхня зона відповідальності.

«Наша ж функція – визначати форми протоколів, готувати бюлетені та організовувати виборчий процес. Саме в цьому напрямі ми будемо активно працювати й лобіювати необхідні рішення спільно з правоохоронними органами та структурами, відповідальними за безпеку, зокрема за кібербезпеку. Нам потрібні відповідні інструменти для ефективної роботи та протидії кібератакам», – підсумував Дубовик.

Наразі законодавець навіть регулює кількість виборчих скриньок на виборчих дільницях.

Заступник голови ЦВК пояснив, що основний виробник виборчих скриньок залишився на окупованій території. ЦВК намагалася знайти йому заміну, але не змогла, тому довелося адаптувати ринок і виготовляти скриньки, схожі на оригінальні, хоча повністю ідентичні відтворити неможливо.



Нагадаємо, що український телемарафон «Єдині новини» у нинішньому форматі не відповідає стандартам проведення виборчої кампанії та потребує окремого законодавчого врегулювання. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик. Проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн.