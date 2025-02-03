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Українські металургійні заводи очікують суттєвий дефіцит брухту у 2025 році

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українські металургійні заводи очікують суттєвий дефіцит брухту у 2025 році

«Споживання металобрухту, необхідного для виробництва сталі, цього року збільшиться»

Українські металургійні заводи прогнозують суттєвий дефіцит металобрухту у 2025 році на внутрішньому ринку. Зокрема, потреба основних гравців ринку для забезпечення металургійного виробництва у 2025 році складе 1,75-1,8 млн т, повідомив керівник «Інтерпайп Втормет» Валентин Макаренко під час наради профільної асоціації УАВтормет.

При цьому Іван Ковалевський, директор компанії «Метінвест-Ресурс», яка забезпечує постачання брухту чорних металів на підприємства «Метінвесту», заявив, що цьогоріч група прогнозує зростання внутрішнього споживання брухту в Україні до 1,73 млн. т та планує довести власне використання брухту до 580 тис. т.

Водночас голова «УАВтормет» Володимир Бублей під час наради повідомив, що у 2025 році підприємства, що займаються заготівлею металобрухту в Україні, зможуть зібрати у 2025 році лише 1,45-1,65 млн. т сировини, що на 5-17% менше порівняно із показником минулого року.

Більш того, з цього обсягу брухтозаготівельники планують відвантажити на експорт 350 тис. т (+20%). Нагадаємо, що у 2024 році постачання українського брухту на зовнішні ринки у порівнянні з 2023 роком збільшилось на 60%, до 293 тис. т.

Тому, за словами Валентина Макаренко, якщо у 2025 році прогнозований експорт брухту складе 350-400 тис. т, то український ринок має згенерувати 2,2 млн. т, аби забезпечити потреби металургійних заводів.

«Споживання металобрухту, необхідного для виробництва сталі, цього року збільшиться. Тому цього року існує ризик недотримання прогнозованого балансу споживання металобрухту, зокрема, через недостатній обсяг заготівлі, втрату додаткових територій, які були джерелом формування металобрухту, а також «катастрофічні» проблеми з бронюванням працівників галузі», - підкреслив він.

Іван Ковалевський розповів, що минулого року комбінати «Метінвесту» через нестачу сировини були вимушені працювати з коліс. «Ми перекривали дефіцит за рахунок внутрішніх резервів, але на 2025 рік вже не бачимо таких можливостей, оскільки наші резерви не є невичерпними. Крім того, наразі в брухтозаготівельній галузі велика нестача персоналу через війну та мобілізацію. Тому ми бачимо дефіцит брухту в 2025 році», – резюмував він.

Теги: експорт ринок металургія

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