Порт Усть-Луга в РФ призупинив постачання нафти після української атаки – Bloomberg

Видання зазначає: якщо підтвердиться ураження трубопровідної системи, то це створить нову значну загрозу для постачання нафти на світовий ринок

Минулого року порт обробляв близько 650 тис. барелів нафти на добу – це близько 20% від загального обсягу російських морських потоків

Потік нафти через російський порт Усть-Луга в Балтійському морі призупинився після того, як його уразили українські дрони. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає: якщо підтвердиться ураження трубопровідної системи, то це створить нову значну загрозу для постачання нафти на світовий ринок. Джерела Bloomberg кажуть, що 29 січня потік нафти в Усть-Лузі впав до нуля. Отримані агентством дані про судноплавство в цьому районі вказують, що останній танкер вийшов із Усть-Луги зранку 29 січня.

Минулого року порт обробляв близько 650 тис. барелів нафти на добу – це близько 20% від загального обсягу російських морських потоків. Bloomberg зазначає, що, імовірно, у сховищах Усть-Луги є барелі, які можна завантажити, щоб помʼякшити вплив будь-якого скорочення постачання. Росія зниження потоку нафти не пояснювала.

Нагадаємо, дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у Тверській області РФ. Про це «Главкому» стало відомо від джерел в СБУ.

У ніч на 29 січня СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС «Андреаполь», яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

«Унаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області», – повідомило поінформоване джерело.

Також у ніч на 29 січня підрозділи Головного управління розвідки разом з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод. Про це повідомляє Генеральний штаб Зброних сил України. Як зазначається, нафтопереробний завод у Кстово забезпечує російську армію.