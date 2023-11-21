Український бізнес анонсував великі скорочення працівників
Багато компаній найматимуть менше українців, ніж звільнятимуть
Найближчим часом багато українських компаній в основних секторах економіки планує звільняти працівників частіше, ніж наймати нових. Про це йдеться у результатах опитування Нацбанку.
Результати свідчать про те, що загальна чисельність працівників скоротиться. Згідно з опитуванням, серед підприємств сфери послуг:
- залишатимуть поточну кількість працівників 82%;
- найматимуть нових – 7%;
- проводитимуть звільнення – 11%, що майже втричі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.
Серед підприємств торгівлі:
- не мають наміру змінювати кількість співробітників 87%;
- збільшувати штат збираються 6%;
- скорочувати працівників – 7%, що всього на 1%, але все одно перевищує кількість тих, хто готується розширятися.
Серед будівельних підприємств:
- залишатимуть поточну кількість працівників 79%;
- найматимуть нових – 4%;
- проводитимуть звільнення – 17%, що більш ніж у чотири рази перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.
Серед підприємств сфери промисловості:
- мають намір залишити поточну чисельність – 77%;
- збільшити штат – 8%;
- скорочувати штат – 15%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий наймати нових працівників.
Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт «Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки».
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