Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Український бізнес анонсував великі скорочення працівників

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Український бізнес анонсував великі скорочення працівників
Будівельні компанії планують звільнити у чотири рази більше працівників, ніж працевлаштувати
фото: freepik

Багато компаній найматимуть менше українців, ніж звільнятимуть 

Найближчим часом багато українських компаній в основних секторах економіки планує звільняти працівників частіше, ніж наймати нових. Про це йдеться у результатах опитування Нацбанку.

Результати свідчать про те, що загальна чисельність працівників скоротиться. Згідно з опитуванням, серед підприємств сфери послуг:

  • залишатимуть поточну кількість працівників 82%;
  • найматимуть нових – 7%;
  • проводитимуть звільнення – 11%, що майже втричі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.
Результати опитування Нацбанку
Результати опитування Нацбанку

Серед підприємств торгівлі:

  • не мають наміру змінювати кількість співробітників 87%;
  • збільшувати штат збираються 6%;
  • скорочувати працівників – 7%, що всього на 1%, але все одно перевищує кількість тих, хто готується розширятися.
Результати опитування Нацбанку
Результати опитування Нацбанку

Серед будівельних підприємств:

  • залишатимуть поточну кількість працівників 79%;
  • найматимуть нових – 4%;
  • проводитимуть звільнення – 17%, що більш ніж у чотири рази перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.
Результати опитування Нацбанку
Результати опитування Нацбанку

Серед підприємств сфери промисловості:

  • мають намір залишити поточну чисельність – 77%;
  • збільшити штат – 8%;
  • скорочувати штат – 15%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий наймати нових працівників.
Результати опитування Нацбанку
Результати опитування Нацбанку

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт «Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки».

Читайте також: Дефіцит працівників. У яких галузях жінок залучають на «чоловічі» посади
Теги: бізнес звільнення Нацбанк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд вигнав УПЦ МП із Здвиженської церкви в Кам’янці-Подільському
Суд вигнав УПЦ МП із Здвиженської церкви в Кам’янці-Подільському
20 листопада, 18:53
Зеленський нагадав про річницю звільнення Херсона
Удари по Херсонщині: Зеленський пообіцяв, що російська армія отримає відповідь
11 листопада, 21:09
Гутерреш зазначив, що Газа перетворюється «на кладовище дітей»
Генсек ООН заявив, що ситуація у Газі є «кризою людства»
7 листопада, 01:10
Морозиво фінських брендів Penguin, Ingman та Fazer опинилось у центрі скандалу
Фінляндія знайшла російський слід у популярному смаколику
6 листопада, 10:50
Молодь у Європі регулярно змушена працювати понаднормово
Що хоче покоління Z? Опитування молоді продемонструвало цікаву закономірність
6 листопада, 09:59
Від початку повномасштабної війни «Метінвест» допомагає українцям та Збройним силам
Найбільший металургійний холдинг країни відзвітував про сплачені податки з початку 2023 року
2 листопада, 12:48
Актор пов'язав своє життя з будівельним бізнесом у середині липня, а через три місяці зав'язав із новою справою
Будівельний бізнес – стоп? Телеведучий Горбунов ухвалив несподіване рішення
30 жовтня, 13:50
Бойовики в Сирії атакували американську базу Аль-Омар
Бойовики в Сирії атакували американську базу Аль-Омар
24 жовтня, 01:13
Після звільнення Криму Чорноморський флот РФ може пербазуватися до Краснодарського краю
Що буде з Чорноморським флотом після звільнення Криму: ВМС відповіли
21 жовтня, 20:42

Бізнес

Борги в енергетиці ускладнюють відновлення енергосистеми та погіршують інвестиційну привабливість галузі, – експерт
Борги в енергетиці ускладнюють відновлення енергосистеми та погіршують інвестиційну привабливість галузі, – експерт
Зерновики просять «Укрзалізницю» не підвищувати тариф на вантажні перевезення: це матиме катастрофічні наслідки для економіки
Зерновики просять «Укрзалізницю» не підвищувати тариф на вантажні перевезення: це матиме катастрофічні наслідки для економіки
Forbes Global розірвав угоду про продаж медіакомпанії мільярдеру, якого пов'язують з РФ
Forbes Global розірвав угоду про продаж медіакомпанії мільярдеру, якого пов'язують з РФ
Блокування вантажного руху через кордон з Польщею і Словаччиною. Перевізники назвали суму збитків
Блокування вантажного руху через кордон з Польщею і Словаччиною. Перевізники назвали суму збитків
«Закарпаттяенергозбут» запропонувала шляхи для вирішення проблеми боргів «Гарантованого покупця» перед постачальниками електрики населенню
«Закарпаттяенергозбут» запропонувала шляхи для вирішення проблеми боргів «Гарантованого покупця» перед постачальниками електрики населенню
Борг «Укренерго» перед Гарантованим покупцем виріс до 32,7 млрд грн
Борг «Укренерго» перед Гарантованим покупцем виріс до 32,7 млрд грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Випуск атомних підводних човнів. США втратили лідерство, поступившись одній країні
19K
«Харків здадуть. І взагалі треба домовлятися». Нові деталі справи «слуги» Одарченка
13K
Рада ухвалила закон про відпустки: що варто знати українцям
7036
Банк Ахметова без пояснень відмовився обслуговувати топчиновника часів Януковича
6176
Після Баканова та Резнікова звільнять Залужного? Безугла похизувалася своїми можливостями
5930
Шольц поставив умову Путіну на саміті G20

Новини

На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Сьогодні, 05:50
23 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
ЗСУ виснажують окупаційні війська на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:44
Ожеледь та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 листопада
Вчора, 06:10
22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua