Український бізнес анонсував великі скорочення працівників

Будівельні компанії планують звільнити у чотири рази більше працівників, ніж працевлаштувати

Багато компаній найматимуть менше українців, ніж звільнятимуть

Найближчим часом багато українських компаній в основних секторах економіки планує звільняти працівників частіше, ніж наймати нових. Про це йдеться у результатах опитування Нацбанку.

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Результати свідчать про те, що загальна чисельність працівників скоротиться. Згідно з опитуванням, серед підприємств сфери послуг:

залишатимуть поточну кількість працівників 82%;

найматимуть нових – 7%;

проводитимуть звільнення – 11%, що майже втричі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Результати опитування Нацбанку

Серед підприємств торгівлі:

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не мають наміру змінювати кількість співробітників 87%;

збільшувати штат збираються 6%;

скорочувати працівників – 7%, що всього на 1%, але все одно перевищує кількість тих, хто готується розширятися.

Результати опитування Нацбанку

Серед будівельних підприємств:

залишатимуть поточну кількість працівників 79%;

найматимуть нових – 4%;

проводитимуть звільнення – 17%, що більш ніж у чотири рази перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Результати опитування Нацбанку

Серед підприємств сфери промисловості:

мають намір залишити поточну чисельність – 77%;

збільшити штат – 8%;

скорочувати штат – 15%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий наймати нових працівників.

Результати опитування Нацбанку

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт «Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки».