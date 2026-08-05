Після атак Росії Ferrexpo призупинила випуск залізорудної продукції в Україні

Компанія також повідомила, що пошкоджене російським ударом судно з окатками вже вивели із зони військового ризику та буксирують до порту для огляду

Гірничорудна компанія Ferrexpo, основні виробничі активи якої розташовані в Україні, тимчасово призупинила виробництво залізорудної продукції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

У Ferrexpo пояснили, що рішення ухвалили через постійну загрозу російських атак на українські порти та логістику, а також для збереження обігових коштів. Наразі компанія продовжує постачати продукцію європейським клієнтам із наявних запасів.

Водночас відновлення виробництва залежатиме, зокрема, від залучення додаткового фінансування. У Ferrexpo також зазначили, що за відсутності нового фінансування наявних грошових ресурсів компанії вистачить приблизно до середини вересня 2026 року.

Крім того, компанія повідомила, що судно з окатками, яке було пошкоджене внаслідок російської атаки та певний час дрейфувало в морі, вдалося вивести із зони військового ризику. Наразі його буксирують до одного з найближчих чорноморських портів, де проведуть технічний огляд і оцінять стан вантажу.

Раніше голова правління Полтавського ГЗК Віктор Лотоус оцінював вартість вантажу на цьому судні у $5–6 млн та не виключав його втрати, якщо судно віднесе дрейфом у бік тимчасово окупованого Криму. Ferrexpo є одним із найбільших виробників залізорудних окатків в Україні. Компанії належать Полтавський, Єристівський і Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Ferrexpo тимчасово зупиняла експорт залізорудної продукції через перебої з електропостачанням, спричинені російськими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі.