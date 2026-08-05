Блокада портів ставить під загрозу половину експорту залізної руди з України – ЗМІ

Через зупинку морського коридору Україна може втратити до 40% виробництва залізної руди – NV

Зупинка роботи портів Великої Одеси через російські атаки вже призводить до зупинки підприємств, падіння експорту та втрати валютної виручки. Під ризиком опинилася половина українського експорту залізорудної продукції, а швидкого відновлення морських перевезень експерти не очікують, пише NV.

Після припинення заходу суден до українських портів 22 липня судновласники почали скасовувати рейси через атаки на портову інфраструктуру та торговельні судна. Одне із суден із продукцією Ferrexpo було пошкоджене російськими безпілотниками, загинув член екіпажу.

Компанія повідомила про неможливість найближчим часом відновити морський експорт. Полтавський ГЗК із 3 серпня планує призупинити роботу через неможливість відвантажувати продукцію та через підвищення урядом вантажних тарифів Укрзалізниці.

Про зупинення виробництва також заявив Південний ГЗК. На інших підприємствах галузі очікують скорочення видобутку через ті самі логістичні обмеження.

За оцінками експертів, у першому півріччі морем відвантажувалося близько 50% української залізорудної продукції. Йдеться приблизно про 1 млн тонн на місяць, насамперед про поставки концентрату до Китаю.

«Море для України – це головні двері торгівлі. Замінити цей канал неможливо, його можна лише частково розвантажити на інші маршрути», – каже економістка Ірина Коссе.

Альтернативні шляхи через Дунай, Польщу, Румунію та Болгарію мають обмежену пропускну спроможність і значно дорожчі. За нинішніх світових цін на залізну руду та зростання залізничних тарифів такі поставки часто стають нерентабельними.

За словами керівника GMK Center Станіслава Зінченка, у 2022 році експорт через європейські порти був можливим завдяки вищим цінам на руду. Нині зростання операційних і транспортних витрат робить такі маршрути економічно недоцільними.

Додатковою проблемою є слабкий попит у Європі та зупинка частини традиційних споживачів української руди. Можливості збільшити сухопутні поставки також обмежені пропускною спроможністю прикордонних переходів і низьким рівнем води в Дунаї.

За оцінками, лише через скорочення експорту залізорудної продукції Україна може втрачати $60–70 млн валютної виручки щомісяця, або $700-800 млн на рік. Випуск у залізорудному секторі може впасти на 40%.

Ситуацію ускладнюють CBAM, нові квоти ЄС на українську сталь, підвищення залізничних тарифів і воєнні ризики. У Dragon Capital наголошують: галузь лише входить у найважчий період, оскільки повний ефект від нових обмежень ще не проявився.

У коментарі виданню «Метінвест» заявив, що відновлення безпечної роботи портів має стати одним із ключових державних пріоритетів. Без відновлення судноплавства Україна ризикує втратити значну частину експорту, податкових надходжень і валютної виручки, а підприємства галузі – перейти до тривалих простоїв і подальшого скорочення виробництва.