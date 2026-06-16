НАТО відпрацьовує оборону Сувальського коридору

«Хоробрий вепр 26»: місцевих жителів попередили про посилення руху військових колон

Збройні сили Литви розпочали міжнародні навчання «Хоробрий вепр 26» – вони тривають з 16 по 26 червня у районі Сувальського перешийка за участю Польщі та Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Що відпрацьовують під час навчань

Головна мета навчань – поглибити взаємодію між арміями країн-членів Альянсу. Протягом десяти днів солдати відпрацьовують планування та проведення військових операцій, обмін розвідувальними даними й координацію між підрозділами. Особливий акцент зроблено на швидкому реагуванні та захисті перешийка.

Жителів польського Вармійсько-Мазурського воєводства та прикордонних районів Литви заздалегідь попередили про посилення руху військових колон на дорогах. Збройні сили Польщі закликали мешканців до обережності та нагадали про заборону публікувати в інтернеті фотографії чи відомості про маршрути, місця й дати переміщення техніки.

Чому Сувальський перешийок важливий для НАТО

Сувальський перешийок – це невелика смуга польської території між Калінінградською областю Росії та Білоруссю. Якби Росія встановила контроль над цією ділянкою, вона отримала б пряме сухопутне сполучення між Калінінградом і Білоруссю та водночас відрізала б країни Балтії від решти держав Альянсу. Попри те, що Росія публічно не заявляла про наміри захопити перешийок, НАТО розглядає цей напрямок як ключову вразливість східного флангу і регулярно відпрацьовує його оборону.

Навчання «Хоробрий вепр 26» є продовженням серії заходів, якими країни Альянсу демонструють здатність захищати Сувальський коридор і швидко реагувати на потенційну загрозу з боку Росії.

Нагадаємо, у квітні 2024 року у Сувальський коридор увійшов півторатисячний польсько-литовський контингент під прикриттям авіації під час навчань Narsus Grifonas 2024 («Хоробрий грифон»). Метою тих навчань також було відпрацювання оборонних сценаріїв відповідно до двостороннього плану «Орша».

До слова, британський полковник Ґлен Ґрант у червні 2024 року оцінив імовірність прориву Росією Сувальського коридору як низьку: на його думку, у Росії наразі недостатньо військ, щоб підіймати ставки на цьому напрямку.