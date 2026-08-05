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Бездіяльність навколо Червоноградської ЦЗФ може залишити ТЕС без частини вугілля – Центр Разумкова

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Бездіяльність навколо Червоноградської ЦЗФ може залишити ТЕС без частини вугілля – Центр Разумкова
фото: wikimapia. org

Міненерго має взяти під контроль кризу на Червоноградській ЦЗФ до початку опалювального сезону – Омельченко

Восьмимісячний простій Червоноградської центральної збагачувальної фабрики дедалі більше перетворюється з юридичної проблеми на ризик для енергетичної безпеки країни. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Судове засідання можна перенести ще раз. Опалювальний сезон – неможливо», – наголосив експерт.

За його словами, фабрика не працює із січня 2026 року. На підприємстві накопичуються борги перед працівниками, звільняються кваліфіковані фахівці, погіршується стан виробничих споруд і фіксуються займання вугілля у бункерах.

Процедура санації триває майже вісім років, однак затвердженого плану відновлення підприємства досі немає. У квітні апеляційний суд скасував призначення Володимира Юрченка постійним керуючим санацією, залишивши за ним тимчасове виконання обов’язків до законного призначення нової особи. Господарський суд Львівської області досі не завершив розгляд цього питання, а засідання, заплановане на 21 липня, перенесли на 19 серпня.

Омельченко пояснив, що Червоноградська ЦЗФ є важливою ланкою між державними шахтами та тепловими електростанціями. Видобуте вугілля не можна одразу подавати на ТЕС: спочатку його потрібно очистити від породи та довести до необхідних показників якості. Саме цю роботу виконує фабрика.

Коли підприємство простоює, шахтам складніше збувати видобуте вугілля, на складах накопичуються залишки, погіршується фінансовий стан вугледобувних підприємств, а теплова генерація втрачає частину внутрішнього паливного ресурсу.

«Запаси вугілля на грудень і січень формуються вже зараз. Кожен втрачений тиждень може означати менші обсяги палива в період, коли енергосистема працюватиме на межі можливостей після систематичних російських атак на генерацію та мережеву інфраструктуру», – зазначив Омельченко.

Він наголосив, що Міністерство енергетики має взяти ситуацію під оперативний контроль: консолідувати позицію державних кредиторів, забезпечити належне представництво інтересів держави в суді, домагатися якнайшвидшого призначення незалежного керуючого санацією та підготувати реалістичний графік відновлення роботи фабрики.

На думку експерта, також необхідно визначити механізм погашення боргів перед працівниками та зупинити подальше руйнування виробничих потужностей.

«Тепер потрібні конкретні рішення, визначені строки та персональна відповідальність за їх виконання», – підсумував Омельченко.

Раніше народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець також заявляв, що восьмимісячний простій Червоноградської ЦЗФ ставить під загрозу роботу державних шахт і стабільне забезпечення країни вугіллям під час опалювального сезону.

Теги: вугілля опалювальний сезон

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