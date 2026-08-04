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Ворог знищив у Дніпрі склад популярних товарів для дому

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ворог знищив у Дніпрі склад популярних товарів для дому
Підприємство вже перебудовує логістичні маршрути та перерозподіляє наявні запаси між іншими складами
скриншот із відео

Здесенко: персонал завчасно перебував в укритті, тому постраждалих немає

У ніч на 4 серпня внаслідок атаки російського дрона в Дніпрі знищено складський комплекс площею 20 тис. кв. м, частину якого орендувала корпорація «Біосфера» – виробник товарів для дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-допис засновника компанії Андрія Здесенка.

Що відомо про удар

За словами Здесенка, атака відбулася вночі 4 серпня. Персонал компанії на момент удару перебував в укритті відповідно до внутрішніх протоколів безпеки, тому постраждалих серед працівників немає. Через масштабну пожежу, що виникла після влучання, рятувальники не змогли врятувати будівлю – складський комплекс вигорів повністю.

Внаслідок знищення об'єкта компанія втратила значний обсяг продукції та частину логістичних потужностей у регіоні.

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Як компанія реагує на втрату складу

Як зазначив засновник корпорації, підприємство вже перебудовує логістичні маршрути та перерозподіляє наявні запаси між іншими складами, щоб зберегти безперебійні поставки продукції партнерам і споживачам. За його словами, компанія завчасно розробила плани реагування на випадок втрати окремих логістичних об'єктів, і саме завдяки цьому вдалося оперативно відновити частину процесів.

Про компанію

Корпорація, чий склад постраждав цієї ночі, працює на ринку з 1997 року і виробляє товари для кухні, прибирання та гігієни під власними брендами, серед яких «Фрекен Бок», Smile, Novita, Vortex. Продукція представлена у понад 25 країнах, виробничі потужності включають шість заводів в Україні та ще два – в Європі. Портфель налічує близько 25 брендів і майже 2 тис. позицій асортименту.

За підсумками 2025 року компанія відновила річний оборот майже до довоєнного рівня – $173 млн, інвестувала 500 млн грн в економіку України та наростила частку міжнародного бізнесу до 30%.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли ворог цілить по складах цієї ж компанії. У квітні 2025 року росіяни завдали ракетного удару по складу серветок і підгузків корпорації в Дніпрі – тоді внаслідок атаки загинув співробітник підприємства. 

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Теги: Дніпро росіяни відео втрати рятувальники ворог

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