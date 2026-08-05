Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Федерація металургів закликала захистити ринок від турецької продукції з російського металу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Федерація металургів закликала захистити ринок від турецької продукції з російського металу

Україна має прискорити антидемпінгові розслідування щодо турецької сталі з російської сировини – ФМУ

Україна має оперативно розпочати антидемпінгові розслідування щодо металопродукції з Туреччини, оскільки значна частина її цінової переваги формується завдяки дешевій російській сировині. Такий імпорт витісняє українських виробників із внутрішнього ринку, скорочує завантаження підприємств, зайнятість і податкові надходження. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

За його словами, Туреччина залишається найбільшим імпортером російської металургійної продукції. У 2025 році експорт продукції чорної металургії з РФ до Туреччини зріс на 42% і сягнув $3,3 млрд. Зокрема, постачання російських слябів збільшилося на 22%, квадратної заготовки – на 50%, а чавуну – на 83%.

Частка російської продукції у турецькому імпорті також суттєво зросла: у 2025 році вона становила 78% у сегменті чавуну, 52% – слябів і 44% – квадратної заготовки.

«Дешеві російські напівфабрикати дають турецьким виробникам значну перевагу в собівартості. Після переробки ця продукція потрапляє на український ринок уже як турецька і продається за цінами, з якими наші підприємства не можуть конкурувати в рівних умовах», – наголосив голова ФМУ.

За його словами, турецька металопродукція вже займає понад 60% у загальній структурі імпорту сталі в Україну. Окремо у 2022–2025 роках Україна ввезла з Туреччини 131 тис. тонн трубної продукції, а щорічні обсяги такого імпорту після початку повномасштабної війни зросли у 2–3 рази.

Нині турецькі труби займають близько 10–15% внутрішнього ринку. У Федерації металургів зазначають, що це вже впливає на обсяги виробництва, продажі, фінансовий стан підприємств і збереження робочих місць.

«Українські заводи працюють в умовах високих цін на електроенергію, кадрового дефіциту, складної логістики та воєнних ризиків. Додатковий тиск дешевого імпорту, виготовленого з російської сировини, створює пряму загрозу для роботи підприємств і промислових регіонів», – зазначив він.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вже відкрила антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевих зварних труб із Туреччини за зверненням українських виробників. Але у ФМУ вважають, що чекати завершення тривалої процедури не можна, оскільки вона може розтягнутися на рік і більше, і закликають якнайшвидше запровадити попередні антидемпінгові мита, а також механізм контролю походження металопродукції за принципом melt and pour, який уже діє в Європейському Союзі.

Додатковим ризиком для України може стати посилення захисних заходів ЄС. За оцінками галузі, експорт турецької сталі до Європи може скоротитися на 50–60%, що створює загрозу перенаправлення частини цих обсягів на український ринок.

«Якщо Євросоюз обмежує турецький імпорт, надлишкові обсяги шукатимуть інші ринки збуту. Україна має заздалегідь захистити власних виробників, інакше частина цієї продукції буде перенаправлена до нас», – підсумував голова Федерації металургів України.

Теги: експорт імпорт металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погодні ризики та скорочення посівів можуть зменшити світове виробництво пшениці
Світ може втратити 23 млн тонн пшениці: названо причини
Сьогодні, 11:18
Зросли також обсяги виробництва ріпакового шроту
Україна вперше переробила понад 40% урожаю ріпаку – рекорд галузі
Сьогодні, 06:01
Президент США Дональд Трамп назвавши Ліндсі Грема «гігантом Сенату Сполучених Штатів»
США вшанують сенатора Грема голосуванням за санкції проти Росії
29 липня, 02:22
Квиток покриває лише 5% собівартості поїздки у міській електричці
Хто насправді платить за дешеві електрички в Україні: дослідження
28 липня, 15:23
Україна та США розширюють співпрацю у сфері безпілотних систем
Україна та США узгодили експорт бойових дронів для випробувань – ЗМІ
22 липня, 14:07
Експорт українських макаронів і кускусу за рік зріс на 129%
Україна завалила своїми макаронами п'ять країн
16 липня, 19:09
Якщо домовленості будуть досягнуті, поставки здійснюватимуться через трейдерів
Три нафтові гіганти Росії звернулися до Індії за бензином
16 липня, 00:28
Окремі імпортери китайської продукції, схоже, знайшли спосіб спробувати уникнути сплати антидемпінгового мита
Чотири позови проти держави – одна схема. Імпортери китайської продукції змовилися проти України Війна і бізнес
10 липня, 18:25
Без держпідтримки промисловості Україна ризикує втратити основу відновлення – ЗМІ
Без держпідтримки промисловості Україна ризикує втратити основу відновлення – ЗМІ
8 липня, 13:53

Бізнес

Бездіяльність навколо Червоноградської ЦЗФ може залишити ТЕС без частини вугілля – Центр Разумкова
Бездіяльність навколо Червоноградської ЦЗФ може залишити ТЕС без частини вугілля – Центр Разумкова
Блокада портів ставить під загрозу половину експорту залізної руди з України – ЗМІ
Блокада портів ставить під загрозу половину експорту залізної руди з України – ЗМІ
Федерація металургів закликала захистити ринок від турецької продукції з російського металу
Федерація металургів закликала захистити ринок від турецької продукції з російського металу
Після атак Росії Ferrexpo призупинила випуск залізорудної продукції в Україні
Після атак Росії Ferrexpo призупинила випуск залізорудної продукції в Україні
Ворог знищив у Дніпрі склад популярних товарів для дому
Ворог знищив у Дніпрі склад популярних товарів для дому
Врожай картоплі в Україні. Експерти зробили сумний прогноз
Врожай картоплі в Україні. Експерти зробили сумний прогноз

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua