Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Аврора» опинилася серед найбільших компаній-лобістів України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Аврора» опинилася серед найбільших компаній-лобістів України
Мережа «Аврора»
фото: corporate.avrora.ua

Мережа магазинів увійшла до трійки компаній із найбільшими доходами серед активних учасників Реєстру прозорості

Мережа магазинів «Аврора», яка працює через компанію «Вигідна Покупка», опинилася серед найбільших за доходами компаній, зареєстрованих як суб'єкти лобіювання в Україні. За перше півріччя 2026 року її дохід становив 28,3 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Опендатаботу.

Перше місце серед компаній-лобістів за розміром доходу посів «АрселорМіттал Кривий Ріг». За перші шість місяців 2026 року підприємство отримало 32,8 млрд грн доходу.

«Аврора» опинилася серед найбільших компаній-лобістів України фото 1
фото: «Опендатабот»

«Вигідна Покупка», яка розвиває мережу мультимаркетів «Аврора», посіла друге місце з показником 28,3 млрд грн. Трійку найбільших за доходом компаній-лобістів замкнула тютюнова компанія «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» – 23,6 млрд грн.

Загалом за перший рік роботи Реєстру прозорості до нього потрапили 207 суб'єктів лобіювання. Понад половину зареєстрованих становили фізичні особи – 107, або 52%. Ще 97 учасників, або 47%, – компанії. Також у реєстрі є три іноземні представництва: два зі США та одне з Польщі.

Водночас частина зареєстрованих лобістів уже припинила роботу. За рік 33 суб'єкти повністю припинили діяльність і скасували статус лобіста, ще шість зупинили її із можливістю поновлення.

Лобісти повинні звітувати про свою діяльність раз на пів року. За перший рік роботи реєстру відбулися дві звітні кампанії, під час яких загалом подали 308 звітів: 131 – за друге півріччя 2025 року та 177 – за перше півріччя 2026-го.

Під час першої кампанії відзвітувати мали 132 лобісти. 121 із них зробив це вчасно, ще десятеро подали документи із запізненням. Один лобіст звіт так і не подав. Його діяльність наразі припинена, а сам він має сплатити штраф.

За підсумками цієї кампанії Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду сім матеріалів про адміністративні правопорушення. Протоколи склали щодо п'ятьох фізичних осіб та керівників двох компаній – «Сік-груп Україна» та УК «Консалтинг та лобізм».

Під час другої звітної кампанії кількість учасників зросла. Про діяльність за перше півріччя 2026 року мали повідомити 185 лобістів. У встановлений строк це зробили 153 учасники, ще 24 подали документи із запізненням. Загалом станом на вересень надійшло 177 із 185 необхідних звітів.

За результатами другої кампанії НАЗК виявило 32 випадки можливого порушення законодавства. Агентство вже склало 25 адміністративних протоколів за неподання або несвоєчасне подання звітності. 17 матеріалів передали до суду, ще вісім готують до передачі. Щодо семи інших учасників Реєстру прозорості НАЗК продовжує збирати докази можливих адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що великі українські ритейлери почали реєструватися як суб'єкти лобіювання після запуску Реєстру прозорості. Зокрема, відповідний статус отримали мережа «Аврора», яка працює через ТОВ «Вигідна покупка», та «Метро Кеш Енд Кері Україна»

Читайте також:

Теги: супермаркет лобізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія атакувала Одещину
Російська атака пошкодила склади мережі супермаркетів на Одещині
21 вересня, 08:35
На гуртовому ринку найбільше за тиждень додали в ціні червоні українські помідори
Помідори дорожчають на гуртових ринках: яка ситуація з цінами у супермаркетах
15 вересня, 16:07
Майже спорожнілі полиці у одному з магазинів «Велмарт», 4 вересня 2026 р.
РФ пошкодила логістичні центри всіх провідних мереж супермаркетів – The Guardian
10 вересня, 06:23
Порушення логістики може впливати на постачання товарів до магазинів
Голова Асоціації ритейлерів розповів, як торгові мережі змінюють логістику
5 вересня, 15:13
Полиці з крупами у столичному «Велмарті» 2 вересня майже спорожніли
«Ситуація критична»: голова Асоціації ритейлерів оцінив наслідки ударів по торговельних складах
4 вересня, 21:00
Майже порожні полиці в магазині «Аврора» біля станції метро «Мінська» в Києві
Один зі столичних магазинів «Аврора» залишився з порожніми полицями. Фоторепортаж
4 вересня, 16:45
Ситуація в магазинах змінюється щогодини і залежить від конкретної адреси та часу візиту
Борошно, сіль та цукор у центрі Києва: що насправді коїться на полицях супермаркетів
2 вересня, 22:48
В деяких миколаївських магазинах помітний дефіцит м’яса
У магазинах Миколаєва помітний дефіцит деяких продуктів. Фоторепортаж
31 серпня, 17:01
Нкслідки атаки РФ 27 серпня 2026 року
Росіяни пошкодили склад мережі «Коло», що належить компанії Varus: заява компанії
27 серпня, 19:29

Події в Україні

ЗСУ просунулися одразу на кількох напрямках фронту – ISW
ЗСУ просунулися одразу на кількох напрямках фронту – ISW
«Аврора» опинилася серед найбільших компаній-лобістів України
«Аврора» опинилася серед найбільших компаній-лобістів України
Зеленський розкрив кількість балістики, збитої під час нічної атаки
Зеленський розкрив кількість балістики, збитої під час нічної атаки
Російський удар пошкодив житловий будинок у Хмельницькому
Російський удар пошкодив житловий будинок у Хмельницькому
Кремль поширив дезінформацію про «оточення» ЗСУ на фронті – ISW
Кремль поширив дезінформацію про «оточення» ЗСУ на фронті – ISW
Втрати ворога станом на 24 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 24 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
53K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua