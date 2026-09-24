«Аврора» опинилася серед найбільших компаній-лобістів України

Мережа магазинів увійшла до трійки компаній із найбільшими доходами серед активних учасників Реєстру прозорості

Мережа магазинів «Аврора», яка працює через компанію «Вигідна Покупка», опинилася серед найбільших за доходами компаній, зареєстрованих як суб'єкти лобіювання в Україні. За перше півріччя 2026 року її дохід становив 28,3 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Опендатаботу.

Перше місце серед компаній-лобістів за розміром доходу посів «АрселорМіттал Кривий Ріг». За перші шість місяців 2026 року підприємство отримало 32,8 млрд грн доходу.

«Вигідна Покупка», яка розвиває мережу мультимаркетів «Аврора», посіла друге місце з показником 28,3 млрд грн. Трійку найбільших за доходом компаній-лобістів замкнула тютюнова компанія «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» – 23,6 млрд грн.

Загалом за перший рік роботи Реєстру прозорості до нього потрапили 207 суб'єктів лобіювання. Понад половину зареєстрованих становили фізичні особи – 107, або 52%. Ще 97 учасників, або 47%, – компанії. Також у реєстрі є три іноземні представництва: два зі США та одне з Польщі.

Водночас частина зареєстрованих лобістів уже припинила роботу. За рік 33 суб'єкти повністю припинили діяльність і скасували статус лобіста, ще шість зупинили її із можливістю поновлення.

Лобісти повинні звітувати про свою діяльність раз на пів року. За перший рік роботи реєстру відбулися дві звітні кампанії, під час яких загалом подали 308 звітів: 131 – за друге півріччя 2025 року та 177 – за перше півріччя 2026-го.

Під час першої кампанії відзвітувати мали 132 лобісти. 121 із них зробив це вчасно, ще десятеро подали документи із запізненням. Один лобіст звіт так і не подав. Його діяльність наразі припинена, а сам він має сплатити штраф.

За підсумками цієї кампанії Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду сім матеріалів про адміністративні правопорушення. Протоколи склали щодо п'ятьох фізичних осіб та керівників двох компаній – «Сік-груп Україна» та УК «Консалтинг та лобізм».

Під час другої звітної кампанії кількість учасників зросла. Про діяльність за перше півріччя 2026 року мали повідомити 185 лобістів. У встановлений строк це зробили 153 учасники, ще 24 подали документи із запізненням. Загалом станом на вересень надійшло 177 із 185 необхідних звітів.

За результатами другої кампанії НАЗК виявило 32 випадки можливого порушення законодавства. Агентство вже склало 25 адміністративних протоколів за неподання або несвоєчасне подання звітності. 17 матеріалів передали до суду, ще вісім готують до передачі. Щодо семи інших учасників Реєстру прозорості НАЗК продовжує збирати докази можливих адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що великі українські ритейлери почали реєструватися як суб'єкти лобіювання після запуску Реєстру прозорості. Зокрема, відповідний статус отримали мережа «Аврора», яка працює через ТОВ «Вигідна покупка», та «Метро Кеш Енд Кері Україна»