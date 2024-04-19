Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ракетний удар по Дніпру: вокзал припинив роботу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: вокзал припинив роботу
Поїзди, що курсують до Запоріжжя через Дніпро, тепер прямуватимуть туди в об’їзд
фото: Сергій Лисак/Telegram

Для приміських та поїздів далекого сполучення кінцевими зупинками стали Нижньодніпровськ та Горяїнове

Внаслідок ракетного удару по Дніпру робота міського залізничного вокзалу зупинена, а висадка поїздів проводитиметься на станції Горяїнове. Про це попередила «Укрзалізниця».

«Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» наголосила, що робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Тимчасово кінцевими зупинками для приміських та поїздів далекого сполучення є Нижньодніпровськ та Горяїнове. Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди:

  • №38 Київ – Запоріжжя, 
  • №80 Львів – Дніпро,
  • №120 Київ – Запоріжжя.

Висадка для них проходитиме на станції Горяїнове. Після висадки пасажирів на цій станції поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в об’їзд.

Згодом «Укрзалізниця» повідомила, що вокзал Дніпра вже відновив роботу. Пасажири поїзда №40 Запоріжжя - Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції Дніпро.

Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квиткам на попередній рейс.

Нагадаємо, зранку, 19 квітня, Росія атакувала ракетами Дніпро та Криворіжжя. Внаслідок чого є 15 поранених людей та двоє загиблих. Також о 06:14 відбувся відбій масштабної повітряної тривоги в Україні. Тривога тривала понад годину. Під час повітряної тривоги у Дніпрі та Одесі пролунали вибухи. Внаслідок атаки на Дніпро є влучання у житловий будинок. 

Читайте також: Атака на Дніпро: з'явилося відео перших хвилини після удару
Теги: Укрзалізниця Дніпро обстріл вокзал потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські ракети та дрони атакували Вінницьку область
Ракетна атака на Вінниччину: є влучання в об’єкт критичної інфраструктури
22 березня, 07:03
Ворог продовжує застосовувати різні види ракетного озброєння, тероризуючи регіони України
Окупанти вдарили «Іскандером» по Миколаєву
27 березня, 17:48
Зранку росіяни влучили по найбільшій гідроелектростанції України
Масована ракетна атака: удар по ДніпроГЕС та енергообʼєктах, Запорізька АЕС на межі блекауту
22 березня, 08:07
Пошкоджена кав'ярня внаслідок російського обстрілу
«Еспресо готувалося під час вибуху». Як київська кав'ярня працює після обстрілу (відео)
25 березня, 15:17
Російська армія сьогодні, 2 квітня, завдала ракетного удару по Дніпру
Чемпіонка світу Магучіх прокоментувала обстріл спортшколи, де починалася її кар'єра
2 квiтня, 19:12
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення
Працівник «Укрзалізниці» готував ракетний удар по стратегічних об'єктах Чернігівщини
1 квiтня, 12:46
Час проведення атак також відноситься до системи виснаження
Чому РФ обстрілює Україну на світанку: пояснення ЗСУ
1 квiтня, 19:32
Вода у Каховському водосховищі позитивно вплине на екологію
До Каховського водосховища повертається вода: еколог пояснив причину
7 квiтня, 18:59
Запуски відбувалися з території Бєлгородської області РФ
Росіяни обстріляли з С-300 Чугуївський район на Харківщині
15 квiтня, 18:51

Суспільство

Боровся за Крим, сидів у російській в'язниці та загинув на війні. Згадаймо Геннадія Афанасьєва
Боровся за Крим, сидів у російській в'язниці та загинув на війні. Згадаймо Геннадія Афанасьєва
Ракетний удар по Дніпру: вокзал припинив роботу
Ракетний удар по Дніпру: вокзал припинив роботу
Помірний дощ та 13° тепла: прогноз погоди на 19 квітня
Помірний дощ та 13° тепла: прогноз погоди на 19 квітня
19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Журналісти дослідили діяльність агентурної мережі УПЦ (МП) – розлідування
Журналісти дослідили діяльність агентурної мережі УПЦ (МП) – розлідування
Майже третина ветеранів є безробітними
Майже третина ветеранів є безробітними

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
33K
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
23K
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
23K
Польські фермери у розпачі: через воєнний стан українці не приїдуть на збір полуниці
22K
Зіткнення патріархів. Боротьба між Варфоломієм і Кирилом більша за Україну
16K
«Точно не візьмуть в ЄС». Гетманцев розповів, де держава довела ситуацію до катастрофи

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Сьогодні, 08:36
У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Вчора, 17:30
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
17 квiтня, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
17 квiтня, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua