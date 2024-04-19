Ракетний удар по Дніпру: вокзал припинив роботу

Поїзди, що курсують до Запоріжжя через Дніпро, тепер прямуватимуть туди в об’їзд

Для приміських та поїздів далекого сполучення кінцевими зупинками стали Нижньодніпровськ та Горяїнове

Внаслідок ракетного удару по Дніпру робота міського залізничного вокзалу зупинена, а висадка поїздів проводитиметься на станції Горяїнове. Про це попередила «Укрзалізниця».

«Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» наголосила, що робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Тимчасово кінцевими зупинками для приміських та поїздів далекого сполучення є Нижньодніпровськ та Горяїнове. Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди:

№38 Київ – Запоріжжя,

№80 Львів – Дніпро,

№120 Київ – Запоріжжя.

Висадка для них проходитиме на станції Горяїнове. Після висадки пасажирів на цій станції поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в об’їзд.

Згодом «Укрзалізниця» повідомила, що вокзал Дніпра вже відновив роботу. Пасажири поїзда №40 Запоріжжя - Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції Дніпро.

Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квиткам на попередній рейс.

Нагадаємо, зранку, 19 квітня, Росія атакувала ракетами Дніпро та Криворіжжя. Внаслідок чого є 15 поранених людей та двоє загиблих. Також о 06:14 відбувся відбій масштабної повітряної тривоги в Україні. Тривога тривала понад годину. Під час повітряної тривоги у Дніпрі та Одесі пролунали вибухи. Внаслідок атаки на Дніпро є влучання у житловий будинок.