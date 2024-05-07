«Укрзалізниця» допомагатиме мобілізувати українців до лав ЗСУ

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрито інформаційний пункт на тему рекрутингу до ЗСУ

Працівники «Укрзалізниці» інформування українців про можливості вступу до Збройних сил

У Києві, на Центральному залізничному вокзалі, відкрили інформаційний пункт щодо рекрутингу до Збройних сил України. Усю необхідну інформацію там надаватимуть працівники «Укрзалізниці». Про це повідомляє Міністерство оборони.

Пресслужба оборонного відомства запевняє, що такий крок спрямований на максимальне інформування громадян про можливості вступу до Збройних сил.

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрито інформаційний пункт на тему рекрутингу до ЗСУ фото: mil.gov.ua/Міноборони

«Це є частиною нашої прозорої та ефективної комунікації з громадянами. Ми прагнемо максимально донести інформацію про можливості ефективної допомоги Силам оборони та стимулювати до добровільного залучення на військову службу», – зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Як каже член правління «Укрзалізниці», керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський, на Центральному залізничному вокзалі Києва щодня проходить понад 20 тис. людей, тому таке рішення є «природною точкою контакту з українцями, де нам буде зручно інформувати їх про можливості долучитися до лав Сил оборони».

«А для захисників і захисниць, які теж регулярно подорожують нашими поїздами, це сигнал, що ми всі разом працюємо над посиленням нашої армії» – зазначив він.

Нагадаємо, 30 квітня у Києві запрацював Центр рекрутингу до української армії. Як зазначила заступниця міністра оборони Наталя Калмикова до кінця травня має бути відкрито кілька десятків подібних центрів.

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Раніше повідомлялося, що у Львові відкрився центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Пілотний проєкт рекрутингу до української армії втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору, а також ефективну модель залучення до українського війська.

До слова, в Україні розпочали проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.