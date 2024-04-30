Удар по Харкову: «Укрзалізниця» повідомила про загибель працівника

Унаслідок російської атаки на цивільну залізничну інфраструктуру в Харкові загинув монтер колії

Kдна залізничниця була поранена, їй надається вся необхідна медична допомога

Унаслідок ранкової атаки росіян на Харків постраждала цивільна залізнична інфраструктура. Загинув монтер колії, ще одна залізничниця отримала поранення. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Маємо сумну звістку з Харкова. Внаслідок обстрілу є втрати у родині залізничників. Загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ще одна залізничниця була поранена, їй надається вся необхідна медична допомога.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що загиблий – 24-річний цивільний чоловік, який працював на підприємстві. Він був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару.

Серед дев'яти поранених до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка – усі з вибуховими травмами.

Шістьом людям надана допомога на місці, у переважній більшості з них гостра реакція на стрес, додав Синєгубов.

Як повідомлялося, сьогодні зранку російські загарбники завдали ударів по цивільних об'єктах Харкова.

«Попередньо – два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах. У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється.

Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні», – написав мер Харкова Терехов.

Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Також є влучання біля паркової зони.