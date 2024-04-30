Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Харкову: «Укрзалізниця» повідомила про загибель працівника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Харкову: «Укрзалізниця» повідомила про загибель працівника
Унаслідок російської атаки на цивільну залізничну інфраструктуру в Харкові загинув монтер колії
фото ілюстративне

Kдна залізничниця була поранена, їй надається вся необхідна медична допомога

Унаслідок ранкової атаки росіян на Харків постраждала цивільна залізнична інфраструктура. Загинув монтер колії, ще одна залізничниця отримала поранення. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Маємо сумну звістку з Харкова. Внаслідок обстрілу є втрати у родині залізничників. Загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ще одна залізничниця була поранена, їй надається вся необхідна медична допомога.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що загиблий – 24-річний цивільний чоловік, який працював на підприємстві. Він був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару.

Серед дев'яти поранених до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка – усі з вибуховими травмами.

Шістьом людям надана допомога на місці, у переважній більшості з них гостра реакція на стрес, додав Синєгубов.

Як повідомлялося, сьогодні зранку російські загарбники завдали ударів по цивільних об'єктах Харкова. 

«Попередньо – два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах. У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється.

Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні», – написав мер Харкова Терехов.

Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Також є влучання біля паркової зони. 

Теги: Харків Укрзалізниця залізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Півненко переконаний, росіяни можуть воювати лише класичним способом
Командувач Нацгвардії пояснив, скільки часу росіянам потрібно для окупації Харкова
23 квiтня, 15:20
Сервісний центр розміщено під землею через постійну загрозу російських ударів по місту
У Харкові з’явився перший сервісний центр МВС під землею
22 квiтня, 21:28
21 квітня Росія атакувала Харків
Ракетна атака на Харків: є поранений
21 квiтня, 21:37
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
20 квiтня, 23:07
Patriot та PzH 2000, які нам Нідерланди передавали у травні 2023 року
«Великий наступ» РФ на Сході. Аналіз ситуації
18 квiтня, 13:59
Ворожі війська розгорнуті на території трьох російських прикордонних областей – Брянської, Курської та Бєлгородській
Розгляд потенційного наступу росіян на Харків
17 квiтня, 11:31
Окупанти знову активно обстрілють прифронтові українські міста
Про «санітарну зону» на території Росії, або Як грантувати безпеку для Харкова
9 квiтня, 16:53
Аналітик: Щодо наступу в травні-червні, то з огляду на можливості росіян, це неможливо
В очікуванні «великого наступу Путіна». Воєнний експерт розповів, коли і де він може розпочатися
7 квiтня, 19:46
В мерії підтвердили дані про вибухи та закликали жителів Харкова бути обережними
У Харкові прогриміли вибухи (оновлено)
6 квiтня, 00:50

Події в Україні

Вищий антикорупційний суд відпустив екснардепа Микитася під заставу
Вищий антикорупційний суд відпустив екснардепа Микитася під заставу
Справа митрополита УПЦ МП Павла: суд дозволив зняти електронний браслет (відео)
Справа митрополита УПЦ МП Павла: суд дозволив зняти електронний браслет (відео)
Удар по Харкову: «Укрзалізниця» повідомила про загибель працівника
Удар по Харкову: «Укрзалізниця» повідомила про загибель працівника
Асоціація автоперевізників заявила про затримання водіїв на Закарпатті: ТЦК відповів
Асоціація автоперевізників заявила про затримання водіїв на Закарпатті: ТЦК відповів
Вибухи у Джанкої: стали відомі подробиці
Вибухи у Джанкої: стали відомі подробиці
Румунія передала ДБР одного з організаторів міжнародного наркосиндикату (фото)
Румунія передала ДБР одного з організаторів міжнародного наркосиндикату (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Розвернулася і пішла. Депутатка Безугла поставила генсека НАТО у незручне становище
62K
Загроза наступу з Білорусі: прикордонники пояснили накопичення російських військ
55K
Роми здали новітній російський безпілотник на металолом
14K
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
14K
Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ
9018
У Києві будівельники розкрили аварійний тунель між станціями «Деміївська» і «Лібідська» (фото)

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Вчора, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Вчора, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua