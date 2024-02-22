«Укрзалізниця» пояснила, що робити тим, хто запізнився на поїзд через протести в Польщі

Пасажири, які автівками та автобусами прямують до поїздів, не можуть вчасно дістатися вокзалів через перекриття трас

Пасажири, які не змогли вчасно дістатися на свій поїзд до України через перекриття трас польськими активістами, зможуть сісти на наступні рейси, які вирушають упродовж наступних 24 годин. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

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«Ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд «Укрзалізниці» з Перемишля, Любліна й Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс», – йдеться в повідомленні.

Таку послугу запропонували у зв’язку з дедалі більшою кількістю повідомлень про те, що пасажири, які автівками та автобусами прямують до поїздів з Польщі до України, не можуть вчасно дістатись вокзалів через перекриття трас польськими активістами.

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Запропонована опція доступна для таких поїздів:

№768 Варшава – Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№52 Перемишль – Київ;

№716 Перемишль – Київ;

№706 Перемишль – Київ;

№90 Перемишль – Київ;

№94 Хелм – Харків;

№24 Хелм – Київ;

№20 Хелм – Київ;

№120 Хелм – Дніпро.

В «Укрзалізниці» зазначили, що не гарантують наявність вільних місць, «проте зроблять все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах і довезти в Україну за графіком».

У компанії додали, що рух поїздів між Польщею й Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

Нагадаємо, фермери в Польщі наступного вівторка, 27 лютого, планують розпочати страйк у Варшаві під гаслом «Зоряний марш на столицю».

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Польські фермери хочуть зібратися перед Палацом культури і науки, звідти вирушити до Сейму, а потім до офісу прем'єр-міністра. Там вони вимагатимуть зустрічі з прем’єром Дональдом Туском і планують вручити йому петицію.

Як повідомлялося, Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

До слова, польські протестувальники 18 лютого заблокували рух пасажирського поїзда «Київ – Хелм».