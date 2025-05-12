Названо десятку найбільших роботодавців в Україні

Наразі в «Укрзалізниці» працює 178 616 працівників, однак за рік компанія втратила понад 9 тис. працівників – штат скоротився майже на 5%

Шість компаній із переліку винаймали нових людей торік, також у перелік найбільших роботодавців увірвались два новачки

Найбільшим роботодавцем України вже чотири роки поспіль є «Укрзалізниця»: в компанії працює понад 178 тисяч працівників. Далі в рейтингу – «АТБ-Маркет» та Газорозподільні мережі України. Як передає «Главком», Опендатабот сформував рейтинг найбільших роботодавців 2025 року, базований на даних Державної служби статистики та фінансовій звітності підприємств.

Так, наразі в «Укрзалізниці» працює 178 616 працівників, однак за рік компанія втратила понад 9 тис. працівників – штат скоротився майже на 5%. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії зменшився на 54 тис. працівників.

На другій сходинці опинився «АТБ-Маркет»: 46 084 працівників. За рік компанія виросла на майже 2 тис. працівників. Замикає трійку компанія Газорозподільні мережі України – 37 714 працівників. За останній рік компанії вдалось збільшити штат на 4,2 тис. співробітників.

До десятки найбільших роботодавців також увійшли торгівельні мережі, логістичні компанії, енергетичні гіганти та державні структури. Серед них – «Укрпошта» (31 739 працівників), «Сільпо» (31 366), «Нова пошта» (27 509), Енергоатом (27 352), «Ліси України» (23 717), «Укрнафта» (18 926) та Укргазвидобування (17 317).

Варто зазначити, що Газорозподільні мережі України та «Ліси України» – увірвалися в топ вперше.

Лише чотири компанії скоротили штат торік. Найбільше втратив саме лідер – «Укрзалізниця». «Укрпошта» теж зменшила кількість працівників на понад 3 тис., Енергоатом – на 1,8 тис., а «Ліси України» – на 20% (понад 6 тис. робочих місць).

Водночас інші компанії, навпаки, розширюються. Найбільше – Газорозподільні мережі України: +12,5%. Свої команди також активно збільшували «Сільпо» (+4,9%), АТБ (+4.5%), «Нова пошта» (+4.5%), Укрнафта (+3.2%) та Укргазвидобування (+2.9%).

«Варто зазначити, що є компанії, які не потрапили до топу, проте мають гарне зростання кількості працівників. Так, мережа магазинів Аврора за час повномасштабної війни збільшила штат у чотири рази – з 3 до понад 12 тис. працівників. «НоваПей» , яка входить до групи «Нова пошта», також активно росте: у 2024 році +7,5% до штату. Так само й лінія магазинів EVA: +2% за рік», – додали аналітики.

Компанія МакДональдз зросла лише на 0,2% та досі не відновилась до довоєнних обсягів працівників, як і більшість компаній.

Нагадаємо, 243,67 млрд грн доходу отримали компанії-лідери у сфері транспорту та пошти. За рік їх сукупний дохід виріс на 12%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Згідно з індексом «Опендатабота», у вісьмох компаній зріс дохід, проте вийти в чистий прибуток змогли лише пʼять з десятки найкращих. Сумарний прибуток п’ятірки – 8,16 млрд грн, а от збитки чотирьох інших компаній склали 12,1 млрд грн. Ще одна компанія вийшла в нуль торік.

До слова, 81 928 фізичних осіб-підприємців відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».