Уряд оновив підходи до обліку корисних копалин

glavcom.ua
Рішення дозволить зробити сировинну галузь прозорішою та зрозумілішою для іноземних інвесторів
Свириденко: Цей крок також є важливим у контексті нещодавнього підписання Угоди між Україною та США

Уряд ухвалив низку рішень щодо екологічних стандартів, спрямованих на прискорення європейської інтеграції та підвищення прозорості в сировинній галузі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Кабінет Міністрів оновив підходи до обліку корисних копалин, узгодивши Національну класифікацію з Рамковою класифікацією ООН (UNFC).

За словами Юлії Свириденко, це рішення дозволить зробити сировинну галузь прозорішою та зрозумілішою для іноземних інвесторів, а також підвищити конкурентоздатність української сировини на світовому ринку.

«Цей крок також є важливим у контексті нещодавнього підписання Угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин», - зазначила Свириденко.

Уряд також забезпечив виконання європейських норм щодо «зеленого переходу» в сфері автомобільного транспорту. Відтепер українці під час купівлі нових легкових автомобілів отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу.

Нагадаємо, Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн. Україна подвоїть цей внесок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала», – заявила вона.

За словами Свириденко, першими стануть проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Три проєкти планують реалізувати до кінця 2026 року.

Теги: корисні копалини Кабмін

