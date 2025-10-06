Кабмін погодив зміни до бюджету-2025

Новий законопроєкт вносить уточнення до основних статей державного бюджету

Сьогодні, 6 жовтня, Кабмін ухвалив законопроєкт про зміни до Державного бюджету на 2025 рік, який передбачає додаткове фінансування сектору безпеки та оборони. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає «Главком».

Згідно з ним, пропонується збільшити видатки загального фонду держбюджету на 317 мільярдів гривень, більшу частину з яких планують спрямувати на потреби Міністерства оборони України.

Кошти передбачено:

зарплату військовослужбовців та інші обов’язкові виплати особового складу;

закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки й обладнання;

розвиток оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони.

Новий законопроєкт вносить уточнення до основних статей державного бюджету, збільшуючи:

загальний обсяг доходів – до 2,502 трлн грн;

видатки – до 4,654 трлн грн;

дефіцит державного бюджету – до 2,184 трлн грн.

Зокрема, уряд отримає право у листопаді-грудні 2025 року перерозподіляти кошти загального фонду між бюджетними програмами, щоб у першу чергу забезпечити фінансування потреб ЗСУ.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона. За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

До слова, понад 1,5 млрд грн закладено в проєкті державного бюджету на 2026 рік. Документ закладає підвищення соціальних стандартів, зокрема прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, одночасно зберігаючи пріоритет за фінансуванням безпеки та оборони.