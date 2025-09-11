Кабмін призначив нового очільника Держрибагентства

Раніше Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм очолював Тарас Кот

Кабінет міністрів провів чергові кадрові зміни. Головою Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм став Ігор Клименко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Також було призначено заступника міністра освіти і науки, ним став Микола Трофименко. Наталія Ненюченко стала заступницею голови Національної служби здоров’я. Раніше вона обіймала посаду державного секретаря Міністерства соціальної політики. Її місце зайняла Тетяна Видмиш.

Як відомо, очолював Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Тарас Кот. Цю посаду він тимчасово обіймав з 19 серпня 2025 року.

До слова, Кабінет міністрів затвердив порядок функціонування, наповнення та ведення єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства «еРибальство». Її метою є підвищення прозорості прийняття рішень органами виконавчої влади та впровадження ефективного механізму запобігання корупції і посилення громадського контролю у галузі рибного господарства.

Як відомо, основними завданнями Держрибагентства є реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, продовольчого забезпечення, гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем.