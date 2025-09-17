Головна Країна Політика
«Ці паразити ні за що не відповідають». Депутат Київської облради закликав Кабмін взятися за рієлторів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Депутат Київської облради Володимир Горковенко пропонує Кабміну встановити обов'язкову реєстрацію та сертифікацію рієлторів

Депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко звернув увагу на петицію, яка набрала понад 25 тис. підписів і закликає Кабінет міністрів зайнятися регулюванням діяльності рієлторів. Депутат заявив, що ріелтори не виконують тої роботи, за яку отримують кошти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Горковенка.

Володимир Горковенко стверджує, що рієлтори створюють перешкоди для приватних осіб, які намагаються продати своє майно самотужки. «Ці паразити ні за що не відповідають, але без них неможливо ні здати, ні орендувати, ні продати, ні купити жодну нерухомість. Якщо ти намагаєшся власне майно продати самотужки, то ці виродки мають масу варіантів, як забанити ваші оголошення і збити ціну. Один із них, вони швидко заспамлють сайти оголошеннями такої ж квартири у вашому ж будинку за якісь смішні гроші. Цих ріелторів так багато, що ви не зможете придбати обʼєкт нерухомості «без посередників», – розповідає Володимир Горковенко.

Також депутат підкреслює, що оплата послуг ріелтора не відповідає рівню їх залученості у процес купівлі-продажу нерухомості.

«Я розумію, чому я плачу 5% військового збору та 1% пенсійного. Але не розумію, за що ці паразити беруть 5% комісійних? Вони нічого не роблять. Усю перевірку здійснює нотаріус, котрий має доступ до реєстрів і саме він несе відповідальність», – написав Горковенко.

Депутат вважає, що кількість зібраних підписів під петицією свідчить про те, що рієлтори «реально дістали» громадян і з ними потрібно щось робити. Серед пропозицій, які він підтримує, є обов'язкова реєстрація рієлторів, мінімальні вимоги до їхньої кваліфікації та сертифікації, а також заборона стягнення комісії без укладення офіційного договору з клієнтом.

Як відомо, петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів в Україні набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути уряд.

Петиція була зареєстрована на урядовому порталі 25 липня поточного року. У тексті звернення йдеться про те, що в Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості.

Теги: Кабмін депутат Київська облрада петиція

