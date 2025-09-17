Головна Країна Політика
search button user button menu button

Держагентство «ПлейСіті» почало видачу ліцензій на азартні ігри

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Держагентство «ПлейСіті» почало видачу ліцензій на азартні ігри
Відповідно до постанови Кабміну від 1 вересня, ліцензіати мають два місяці, щоб подати необхідні документи
фото: ПлейСіті

Видача ліцензій розпочалась на основі змін, які були внесені Кабміном на початку вересня

Державне агентство «ПлейСіті» оголосило про початок видачі ліцензій на організацію та проведення азартних ігор. Як повідомила пресслужба відомства, вже отримано перші заявки. Це стало можливим після того, як Кабінет Міністрів України вніс зміни до ліцензійних умов, спрямованих на боротьбу з лудоманією та вдосконалення державного регулювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  «ПлейСіті».

Запити на отримання ліцензій надійшли одразу за трьома основними напрямами:

  • для онлайн-казино;
  • для b2b-виробників софту;
  • для грального обладнання.

«Наша мета – сформувати прозорий, цивілізований ринок азартних ігор із чіткими правилами та однаковими вимогами для всіх учасників. Він має працювати як повноцінний сектор економіки, що стабільно наповнює бюджет. Надходження до держбюджету з галузі спрямуємо на посилення обороноздатності країни», – йдеться в заяві.

В «ПлейСіті» очікують, що ліцензування учасників ринку принесе до державного бюджету додаткові 50 мільйонів гривень надходжень.

Відповідно до постанови Кабміну від 1 вересня, ліцензіати мають два місяці, щоб подати необхідні документи. Це стосується організаторів азартних ігор у казино, залах гральних автоматів, букмекерських конторах, онлайн-казино та покері.

Нагадаємо, Кабмін затвердив зміни до ліцензійних умов для організаторів азартних ігор. Завдяки цьому PlayCity зможе розпочати видачу ліцензій, що принесе майже 50 млн грн до державного бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника держагенства Геннадія Новікова.

«Посилюємо вимоги до грального бізнесу. Для отримання ліцензій обов’язкова бездоганна ділова репутація, відсутність зв’язків із державою-агресором та добросовісне впровадження механізмів відповідальної гри», – йдеться у повідомленні.

Новіков наголосив, що нові вимоги стосуються і тих, хто лише подає заявку на ліцензію, і чинних ліцензіатів

Читайте також:

Теги: азартні ігри ліцензія Кабмін онлайн-казино

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік
Держбюджет-2026. Уряд заклав мільярди гривень від «податку на OLX»
15 вересня, 22:17
За словами Свириденко, медикам, а також педагогам буде підвищено зарплати
Індексація пенсій, збільшення зарплат. Кабмін ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік
15 вересня, 18:50
Постанова Кабміну набирає чинності з дня її опублікування
Кабмін затвердив правила атестації митників
8 вересня, 18:35
Росія 7 вересня вперше з початку вторгнення вдарила по Кабміну
Стало відомо, чим окупанти вдарили по будівлі Кабміну 7 вересня
8 вересня, 15:12
7 вересня 2025 року через російський обстріл було пошкоджено дах та два верхні поверхи Будинку Уряду
Росіяни влучили в Будинок уряду. Історія найвищого хмарочоса Києва до 1954 року
7 вересня, 14:01
У Києві горить будівля Кабіну після російської атаки
У Києві загорілась будівля Кабміну після атаки РФ (фото, відео)
7 вересня, 07:20
Згідно з рішенням Кабміну, статус можна буде отримати не тільки за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення
Уряд спростив надання статусу дітям, які постраждали від війни
1 вересня, 17:37
Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
27 серпня, 15:37
За допомогою ШІ можна перевіряти документи
В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою ШІ: подробиці
20 серпня, 08:37

Політика

Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією
Держагентство «ПлейСіті» почало видачу ліцензій на азартні ігри
Держагентство «ПлейСіті» почало видачу ліцензій на азартні ігри
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
Голова Європарламенту у Раді зробила заяву про вбивство Парубія
Голова Європарламенту у Раді зробила заяву про вбивство Парубія
Відстрочка від мобілізації та ВПО: як законопроєкт може змінити роботу ТЦК (документ)
Відстрочка від мобілізації та ВПО: як законопроєкт може змінити роботу ТЦК (документ)
«Ці паразити ні за що не відповідають». Депутат Київської облради закликав Кабмін взятися за рієлторів
«Ці паразити ні за що не відповідають». Депутат Київської облради закликав Кабмін взятися за рієлторів

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua