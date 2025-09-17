Держагентство «ПлейСіті» почало видачу ліцензій на азартні ігри

Відповідно до постанови Кабміну від 1 вересня, ліцензіати мають два місяці, щоб подати необхідні документи

Видача ліцензій розпочалась на основі змін, які були внесені Кабміном на початку вересня

Державне агентство «ПлейСіті» оголосило про початок видачі ліцензій на організацію та проведення азартних ігор. Як повідомила пресслужба відомства, вже отримано перші заявки. Це стало можливим після того, як Кабінет Міністрів України вніс зміни до ліцензійних умов, спрямованих на боротьбу з лудоманією та вдосконалення державного регулювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ПлейСіті».

Запити на отримання ліцензій надійшли одразу за трьома основними напрямами:

для онлайн-казино;

для b2b-виробників софту;

для грального обладнання.

«Наша мета – сформувати прозорий, цивілізований ринок азартних ігор із чіткими правилами та однаковими вимогами для всіх учасників. Він має працювати як повноцінний сектор економіки, що стабільно наповнює бюджет. Надходження до держбюджету з галузі спрямуємо на посилення обороноздатності країни», – йдеться в заяві.

В «ПлейСіті» очікують, що ліцензування учасників ринку принесе до державного бюджету додаткові 50 мільйонів гривень надходжень.

Відповідно до постанови Кабміну від 1 вересня, ліцензіати мають два місяці, щоб подати необхідні документи. Це стосується організаторів азартних ігор у казино, залах гральних автоматів, букмекерських конторах, онлайн-казино та покері.

Нагадаємо, Кабмін затвердив зміни до ліцензійних умов для організаторів азартних ігор. Завдяки цьому PlayCity зможе розпочати видачу ліцензій, що принесе майже 50 млн грн до державного бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника держагенства Геннадія Новікова.

«Посилюємо вимоги до грального бізнесу. Для отримання ліцензій обов’язкова бездоганна ділова репутація, відсутність зв’язків із державою-агресором та добросовісне впровадження механізмів відповідальної гри», – йдеться у повідомленні.

Новіков наголосив, що нові вимоги стосуються і тих, хто лише подає заявку на ліцензію, і чинних ліцензіатів