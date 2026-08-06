В Україні може подорожчати молочна продукція: експерти назвали причини

Попит на молочні продукти сповільнюється, однак виробники прогнозують зростання цін уже до кінця літа та восени

В Україні сповільнюється попит на молочну продукцію через зниження купівельної активності населення та посилення конкуренції з дешевшими європейськими сирами. Водночас до кінця літа та в осінньо-зимовий період молочна продукція може подорожчати на 5-10%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Асоціацію виробників молока.

В асоціації пояснюють, що на українському ринку вичерпалися чинники, які раніше підтримували високий попит на продукти харчування. Зокрема, йдеться про високі інфляційні очікування, зростання заробітних плат та бюджетні виплати, що здійснювалися за підтримки міжнародної фінансової допомоги.

Додатковим фактором стало скорочення кількості споживачів працездатного віку через вимушену еміграцію та мобілізацію. Крім того, нестачу кадрів сьогодні відчувають 69% українських компаній.

Водночас українські виробники сирів стикаються з дедалі жорсткішою конкуренцією з боку імпортної продукції. Європейські сири залишаються дешевшими за українські аналоги, через що вітчизняні сировари змушені скорочувати обсяги виробництва. Попри те, що акційні пропозиції стимулюють продажі, вони часто знижують прибутковість виробників.

В асоціації зазначають, що найближчими місяцями на ціни впливатиме насамперед зростання виробничих витрат. Зокрема, дорожчають дизельне пальне, електроенергія, логістика, пакувальні матеріали та сировина. Також на собівартість продукції впливають коливання валютного курсу, адже значна частина пакування залежить від вартості євро та долара.

За прогнозом експертів, до кінця літа та восени молочна продукція в Україні може подорожчати на 5-10%.

Водночас вершкове масло, ймовірно, залишиться винятком. В асоціації пояснюють, що його пропозиція наразі перевищує попит, а можливості експорту до країн ЄС залишаються обмеженими, тому суттєвого зростання цін у цьому сегменті не очікується.

Як повідомляв «Главком», раніше Асоціація виробників молока пояснила, що основними причинами подорожчання молочної продукції в Україні є зростання виробничих витрат, зокрема цін на корми, електроенергію, пальне, логістику та пакування. Також на собівартість продукції впливає дефіцит кадрів і скорочення поголів'я великої рогатої худоби.