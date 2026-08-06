Дозволений обсяг експорту газу дорівнюватиме приблизно п’яти дням пікового споживання – аналітик

Експорт до 15% не зірве накопичення газу на зиму – ExPro Consulting

Можливий експорт до 15% українського видобутку не матиме критичного впливу на підготовку до опалювального сезону, оскільки йдеться про відносно невеликий обсяг порівняно з темпами закачування газу до сховищ. Про це заявив провідний експерт та аналітик ринку природного газу ExPro Consulting Михайло Свищо.

За його оцінкою, 15% від нинішнього загального видобутку – це приблизно 250–260 млн кубометрів газу на місяць. Водночас Україна зараз закачує до сховищ понад 1 млрд кубометрів щомісяця.

«Від загального видобутку це в нас зараз близько 250–260 млн кубометрів на місяць. Тобто серйозної погоди, в плані підготовки до зими накопичення запасів, воно не буде робити», – зазначив Свищо.

За прогнозом ExPro, у разі запуску експорту Україна може увійти в опалювальний сезон із запасами близько 15 млрд кубометрів, а без експорту – приблизно 15,5 млрд кубометрів.

«500 млн кубометрів на опалювальний сезон на пікові споживання – це 5 днів. Тобто це не такий суттєвий обсяг експорту, який можуть дозволити», – пояснив аналітик.

При цьому дозвіл не має бути автоматичним: обсяги необхідно переглядати залежно від запасів, погоди, видобутку та наслідків російських атак.

Раніше засновниця Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак заявила, що частковий експорт газу може стати для приватних видобувників способом перетворити нинішній надлишок ресурсу на нові свердловини та майбутнє зростання видобутку