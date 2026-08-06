Після атак Росії український бізнес втратив понад 400 тис. кв. м складів – Forbes

Рятувальники працюють на місці російського удару по одному з логістичних хабів у Києві

Під ударами опинилися логістичні об'єкти найбільших українських компаній

Від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Forbes Ukraine.

Під російськими ударами опинилися логістичні об'єкти Fozzy Group, Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», а також сотень підприємців, які зберігали свої товари на складах великих операторів. У вданні зазначили, що руйнування складської інфраструктури можуть призвести до тимчасового дефіциту окремих категорій товарів.

Зокрема, у мережі «Фора» повідомили, що приблизно на тиждень скоротять кількість акцій, аби забезпечити стабільну наявність продукції на полицях. У компанії також попередили, що під час перебудови логістики в окремих магазинах можливі тимчасові зміни асортименту та доступності деяких товарів.

Щоб мінімізувати ризики, великі компанії дедалі частіше переходять до моделі розподілу товарних запасів між меншими регіональними складами. Водночас така система потребує значно більших витрат на складську та транспортну логістику.

За словами співзасновника компанії DYB Ігоря Гута, розосередження товарів між кількома складами в різних регіонах є одним із найефективніших способів уникнути повної зупинки роботи після чергового російського удару. Однак реалізувати таку модель можуть не всі компанії через її технологічну складність і високу вартість.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня були пошкоджені логістичний центр Novus та два розподільчі центри «Сільпо». Загинули шестеро працівників. Крім того, російські удари повністю знищили логістичний склад Intertop Ukraine, склад із товарами Puma та складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine. За попередніми даними, уся продукція Bosch, що перебувала на складі, була знищена. У Rozetka заявили, що прямі збитки компанії від російських атак уже сягнули мільярдів гривень і стали найбільшими за всю історію її діяльності.

5 серпня прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками українського бізнесу, ритейлу та логістичних компаній. Він повідомив, що для захисту від ворожих ударів бізнесу віддадуть державні об'єкти під склади, а логістику та митні коридори переформатують